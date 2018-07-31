Вячеслав Лупов и Нина Димогло - уполномоченные представители Партии ШОР в Тараклии и Комрат

Партия ШОР – единственное политическое формирование, доказавшее, что в состоянии реализовывать важные для людей свершения еще до прихода к власти, а после победы на парламентских выборах внедрит свою социально-экономическую программу в масштабах всей страны, – заверил лидер партии, примар Оргеева Илан Шор, выступая на региональных партийных форумах, прошедших в конце прошлой неделе в Комрате и Тараклии.

В рамках этих событий, которые собрали сотни членов и сторонников Партии ШОР, были представлены уполномоченные представители формирования в этих регионах. На них возложена важная миссия: разработать в тесном контакте с местными жителями программу развития региона с учетом специфики и особенностей каждого из них.

Илан Шор присутствовал и выступал на обоих форумах, где подробно проинформировал собравшихся о программе партии и ее приоритетах. “Программа партии базируется на нескольких приоритетах: радикальное изменение качества жизни людей и экономический прорыв. Мы обеспечим бесплатное высшее образование и гарантированные рабочие места. Именно поэтому мы выступаем за более активное участие государства в экономических процессах. Именно государство должно учреждать народные предприятия с целью создания новых рабочих мест. Именно так мы поступаем в Оргееве. Наша цель – выские социальные гарантии населению, формирование государства социального благополучия”, – заявил Илан Шор.

Он рассказал о беспрецедентном проекте Партии ШОР, цель которого значительно улучшить коммуникацию между жителями регионов и партией – делегировании уполномоченных представителей, каждый из которых является личностью, которая глубоко знает проблемы и пожелания жителей каждого региона. В Тараклии уполномоченным представителем Партии ШОР стал Вячнслав Лупов.

“Уполномоченный представитель партии – человек, который вместе с вами будет обсуждать каждую проблему, выслушает каждого из вас и – вместе с вами – разработает программу развития, которую мы обязательно исполним. Уполномоченные представители – доверенное лицо партии в вашем регионе”, – пояснил Илан Шор.

В Комрате, где уполномоченным представителем партии стала известная общественница и телеведущая Нина Димогло, Илан Шор дал гарантии, что программа, которая будет разработана самими жителями Гагаузиии, будет обязательно выполнена. “Наш представитель разработает программу, которая будет базироваться на реальных проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Сразу после победы Партии ШОР мы начнем ее реализацию. Мы доказали, что являемся своеобразной “обслуживающей компанией”, в которой акционерами являются граждане. Считаю, что по этому принципу должно работать и государство”, – заявил примар Оргеева, лидер Партии ШОР Илан Шор.

Он подчеркнул, что программа партии отвечает самым насущным проблемам подавляющего большинства населения каждого из регионов и всей страны. “Политическая программа Партии ШОР была написана не в кабинетах, а там, где строятся дороги, в городе, где бюджет вырос в три раза. Я уверен в нашей победе на парламентских выборах. Впервые во власть идет партия, которая делает реальные дела”, – уверенно заявил Илан Шор.

В настоящее время Партия ШОР является одним из наиболее динамично развивающихся политформирований. Ее численность достигла 25 тысяч человека, а территориальные организации созданы в каждом районе страны.

Кристина Пендя