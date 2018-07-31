Юрий Дырда о программе «Первый дом – 3»: Ее внедрение полностью оправдано и говорит о комплексном подходе к данному вопросу

В интервью порталу ТРИБУНА, депутат Юрий Дырда ответил на следующий вопрос: Недавно было объявлено о старте программы «Первый дом» и «Первый дома – 2», а несколько дней назад объявлено о старте программы «Первый дом – 3». Насколько оправдан этот шаг властей?

«Это полностью оправданный шаг и говорит о комплексном подходе к данному вопросу. Если программа «Первый дом -1» предназначена для широких категорий граждан и ориентирована на молодежь, то «Первый дом – 2» – для работников государственного сектора. Логично, что власти пошли дальше, и дали старт проекту для семей с детьми», – заявил он.

По его словам, программа «Первый дом – 3» – социальный проект, нацеленный на предоставление новых возможностей для приобретения жилья представителями указанных категорий». «Речь идет о компенсациях из государственного бюджета на погашение ипотечного кредита, в размере от 10 до 100%, в зависимости от количества детей в семье», – сказал депутат.

По его мнению, «безусловно, это нужный проект, который возымеет благоприятное воздействие, и ощутимо улучшит положение семей с детьми».

Кристина Пендя