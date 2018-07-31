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Происшествия
Азиатские приключения молдавского депутата
31.07.2018

Депутат-социалист Богдан Цырдя отправился в Камбоджу в качестве наблюдателя на выборах, но по дороге у него было много приключений. 

Как сообщает портал ТРИБУНА, в одной из соцсетей Цырдя рассказал о своих приключениях.

«Самолет на Стамбул опоздал на 1,5 часа. Самолет на Бангкок – на 4 часа. Самолет на Пномпень прилетел вовремя, и улетел вовремя, а вот я опоздал».

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Также депутат сообщил, что по дороге его багаж затерялся, и ему пришлось покупать одежду и обувь в местных магазинах.

«В связи с потерей багажа, решил отовариться в местном супермаркете в Пномпене (Камбоджа). Не идти же в шортах на встречу с министрами и депутатами!

Так вот, ремень “Армани”, сказали, что стоит 1000 $, отдали за 15$. Брюки «Армани» -300$ отдали за 20$. Рубашка вроде не фирменная, но никак не хотели скинуть цену! Кое-как уломал за 40$.  В гостинице понял – чистый хлопок! Обувь – какое-то неприлич ное название. Развели на 40$! Единственная пара 44 размера в ближайших 3 супермаркетах!

На том и прогнули! Думал взять часы «Филипп Патек» (50.000$) за 30 баксов, да денег не хватило. Вот и все. К встрече готов. Р.S .  Пришел в гостиницу: так и есть! Обувь оказалась 43 размера!!!!», – написал Богдан Цырдя.

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Через три дня депутат получил свой багаж и узнал причину задержки. «Ура! Спустя 3 суток, прибыл мой багаж! З автра улетаю, но все равно приятно.  Т олько вот чемодан был покрыт серой клеенкой, а тут синяя!  Т аблетки все разбросаны ,  а несколько, вроде были откусаны!  Короче, доблестные тайландские спецслужбы подумали, что я под прикрытием нурофена, везу крупную партию наркотиков в Тайланд!  Ч емодан открыли, таблетки видимо проверили. И через 3 сут о к вернули! Б ывает », – написал депутат.

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 Кристина Парфени


 
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