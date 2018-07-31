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Почти три миллиона леев нашли в ходе обысков у заведующего одним из отделений Диагностического центра
31.07.2018

80 тысяч евро, 50 тысяч долларов и 100 тысяч леев нашли при обысках у завотделением радиологии и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Сильвиу Кондри. И это только в банковской ячейке. Дома ещё 37 тысяч долларов, 18 тысяч евро и 114 тысяч леев. Общая сумма - почти три миллиона леев.

Кондря и еще шесть врачей и медсестер задержаны по делу о коррупции. В НЦБК заявили, что врачи из нескольких клиник, включая частные, направляли пациентов на обследование именно к Сильвиу Кондре. С каждого он получал деньги, и часть возвращал врачам-соучастникам. Их доля зависела от числа пациентов. Следствие выявило больше ста таких случаев, а у задержанных были и другие подельники. По данным следствия, к схеме были причастны по меньшей мере 13 медработников. 

"Это дело о коррупции, в котором фигурируют врачи. Они получали от пациентов деньги за проведение обследований. В бухгалтерской отчетности эти деньги не указывали", - cказал следователь НЦБК Илья Ботнарь.

Среди задержанных - ассистентка Сильвиу Кондри. Когда ее вели на допрос, спутник ограждал ее от внимания журналистов. 

- Вы можете уточнить, о каком деле идет речь? 
- Прошу вас, уходите. 

Задержанных подозревают в пассивной коррупции и злоупотреблении служебным положением. Грозит им штраф до 400 тысяч леев и до 10 лет тюрьмы.


 
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