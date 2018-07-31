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Олег Газманов показал на видео два эксклюзивных подарка для Игоря Додона
31.07.2018

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов сделал видеообращение к президенту Молдовы Игорю Додону. 

Популярный певец, поэт и композитор поздравил главу государства с праздником – Международным днем дружбы. Поздравление с теплыми пожеланиями Олег Газманов опубликовал в социальных сетях.

– Сегодня День дружбы. Принято говорить друзьям хорошие слова, дарить подарки. Вот этот подарок – кепка с названием «День Победы. Бессмертный полк», а также мой новый альбом «Жить - так жить!» – уходит с дружескими пожеланиями президенту Молдовы Игорю Николаевичу Додону. Счастья вам, удачи и долгих-долгих ясных дней, - сказал народный артист России.

Это видео разместил на своей странице в соцсети и Игорь Додон.  

– Олег Михайлович, спасибо за дружбу! Всегда рады и ждем Вас в Молдове! Дружба Молдовы и России - это навсегда! - поблагодарил Газманова глава государства.

Олег Газманов приезжал в Кишинев в мае для участия в грандиозном концерте по случаю Дня Победы. В столичном аэропорту артиста тепло встретили пограничники, многие из которых являются давними поклонниками певца. Газманов сфотографировался со служебным псом и передал привет своей овчарке Зорро.


 
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