Большая ошибка Нэстасе и Санду: собирать 50 человек и говорить от имени всего народа Молдовы, - Сырбу

Вице-президент правящей партии резко раскритиковал акции протеста Андрея Нэстасе и Майи Санду, назвав их «не представляющими» народ Молдовы.

Сержиу Сырбу привел в качестве примера митинг в Унгенах. Он обвинил членов PAS, PPDA и ЛДПМ в «монополизации протестного движения».

- Не верьте в оппозицию, они монополизировали свое право на протест и они не представляют всех людей. Это большая ошибка, когда вы приходите с 50 людьми, а затем претендуете на представителей всего народа, - заявил Сержиу Сырбу в прямом эфире в Adevărul Livе.

Демократ сказал, что его партия не имеет отношения к молодым людям, устроившим протест у офиса партии Майи Санду и освиставшим акцию оппозиции в Унгенах. При этом Сырбу сообщил, что он «понимает» негодование спортсменов.

- Очень удобно свалить всё, что происходит в Молдове, на ДПМ. Есть граждане, которые поддерживают ДПМ. Эти граждане имеют полное право быть недовольными другим протестом, и они могут организовать себя. Вполне логичная реакция некоторых спортсменов, которые могут получить уникальную возможность в Молдове из национальной спортивной арены. Мы понимаем их неудовлетворенность, - отметил вице-президент ДПМ.

Политик заявил, что власть не боится протестов.

- Почему мы должны бояться? Это мирная демонстрация. Очевидно, что правительство должно учитывать пожелания людей, когда они объективны, когда нет политической заинтересованности. Когда протестуют три оппозиционные партии, правительству нечего бояться, потому что это метод их политического продвижения, - высказал мнение Сырбу.

В Унгенах на митинг оппозиции пришли около двухсот противников. Они освистали сторонников Нэстасе и Санду. Горожане скандировали: «воры», «лжецы», «Майю Санду в мусор, Андрея Нэстасе в тюрьму».

Двумя днями ранее спортивные федерации Молдовы собрались перед офисом PAS, чтобы потребовать извинений от Майи Санду за негативное отношение к строительству арены.