Право первородства: что скрывала Светлана Тома

Фильм режиссёра Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо» - лидер проката 1976 года в СССР (64,9 миллиона зрителей) - был продан в 112 стран мира. Абсолютный рекорд. Ни один советский фильм не пользовался таким успехом на мировом экране. Молодую молдавскую актрису Светлану Тому, сыгравшую роль цыганки Рады, он сделал звездой союзного масштаба.

Тома ездила на фестивали, давала многочисленные интервью. И всегда охотно рассказывала о своём отце. Но никогда - о матери. Как будто бы её и не было. Но в век интернета нет ничего тайного. Набрал в поисковике ее фамилию – и оказалось: папа -Фомичёв, русский, а мама – Идес (Ида) Сауловна Сухая. Мамины сёстры носят выразительные еврейские имена: Берта, Сарра, Ребекка, Ада...

По еврейским канонам Галахи национальность идёт от матери. Одного не понимаю: зачем же было скрывать это? Разве в принадлежности к еврейской нации есть что-то постыдное?! Запрещённое? Светлана пишет, что фамилию взяла от своей прабабки француженки Тома (с ударением на последнем слоге). И вообще де в её крови намешано всего, и австрийцев, и венгров... Ох, думаю, лукавит народная артистка Молдавии... Нормальными еврейками были её предки по материнской линии. Только судьба рассеяла их по разным странам. Иначе откуда у неё мама Ида Сауловна?

Впрочем, у этого явления давние, даже библейские корни, когда один брат уступил другому своё право первородства за чечевичную похлёбку. Не так давно по ТВ прошёл сериал о знаменитом ансамбле народного танца «Березка». Малахов в своей передаче раскрыл много тайн. Только одного не сказал: фамилия основательницы ансамбля Надеждиной - явный псевдоним. Её настоящая фамилия - Бруштейн. Её наследница и нынешний руководитель ансамбля Мира Кольцова родилась как Мириам Равичер.

Это что? Фантомные боли прошлого? Когда я высказал своё недоумение одному своему приятелю, он мне назидательно заметил: «А что ты хочешь, чтобы на весь мир возвестили, что русский народный танец подняли на мировую высоту две еврейки?! Да этих квасных патриотов жаба задушит».

Но я всё равно не понимаю...

Михаил ГОЛЕР