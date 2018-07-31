Детсады на Чеканах не могут отремонтировать в срок

В детсадах на Чеканах до сих пор не начали ремонт. В некоторых даже не провели тендеры на закупку стройматериалов. Местное управление образования недавно осталось без руководства, и там нет никого с правом подписи. Чиновника туда делегировали решением исполняющего обязанности мэра.

"Мы приняли срочное решение назначить ответственного из генерального управления образования на период тендера и закупок. На Чеканах девять детских садов, и только в четырех разработали технические задания. В некоторых детсадах мы рискуем не успеть отремонтировать санитарные и пищеблоки", - cказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Руслан Кодряну объявил также, что работы в такой ситуации могут затянуться до середины сентября. На ремонт детских садов из муниципального бюджета в этом году перечислили 43 миллиона леев.