Временный мэр столицы требует наказания уличных торговцев

Уличные торговцы вновь заполонили столицу и продают овощи и фрукты прямо с машин.

Вчера, в ходе оперативного заседания муниципальных служб в мэрии Кишинэу временно исполняющий обязанности градоначальника Руслан Кодряну потребовал от преторов столичных секторов проверить все улицы и подвергнуть штрафам торговцев, не соблюдающих закон, передаёт trm.md.

«Я очень вас прошу: меньше сидите в кабинетах, пройдитесь хотя бы два-три дня в неделю по улицам города, не ждите, чтобы я вам звонил и сообщал о проблемах. Я уже говорил и повторяю: неправильно, чтобы такая продукция, как ягоды, арбузы и другое, продавалась прямо с машин, из КамАЗов. Мы тогда решили, что для этого должны быть обустроены специальные места. Мы установили очень чёткие критерии для всех, а сейчас, если, к примеру, пройтись по сектору Буюкань, на каждом шагу увидим только КамАЗы. Не понимаю, почему одни экономические агенты подчиняются правилам, а другие нет! Если мы не можем соблюдать очень простые правила, то можем ли мы требовать этого от людей? Отсюда хаос и бардак в городе. Прошу проверить или выделить специально обустроенные места для торговли», - отметил временный мэр столицы Руслан Кодряну.