Отмечено снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями

Почти 290 столичных жителей, среди которых 177 детей, обратились на прошлой неделе в медицинские учреждения с острыми желудочно-кишечными расстройствами.

Об этом на заседании служб примэрии сообщила исполняющая обязанности начальника Управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару, передает moldpres.md.

По ее словам, количество отравлений немного снизилось. «В общей сложности, были госпитализированы 166 человек. Среди детей, посещающих детские сады, был зарегистрирован 41 единичный случай заболевания острыми желудочно-кишечными расстройствами», - отметила Олару.

Начальник отдела Национального агентства общественного здоровья Ион Быркэ сказал, что летом острые желудочно-кишечные заболевания провоцируют бактерии и вирусы, которые находятся в воде, пище и окружающей среде.

«Пик заболеваемости приходится на май-октябрь, потому что в теплое время года бактерии распространяются быстрее», - отметил Быткэ.

В первом полугодии отмечен спад заболеваемости по сравнению с первым полугодием прошлого года. Но зафиксировано больше случаев дизентерии.

Клинические признаки этой группы инфекций различны, но все они вызывают высокую температуру до 40 градусов, боли в животе, тошноту, рвоту, общую слабость, головную боль. У детей, особенно до одного года, клинические признаки развиваются быстрее, чем у взрослых, и состояние здоровья может ухудшиться за короткое время.

В случае клинических признаков острых кишечных инфекций не допускается самолечение, особенно если речь идет о детях. Главная рекомендация – срочно обратиться к врачу, который назначит необходимое лечение.