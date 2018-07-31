Два КПП на молдавской границе снова не работают

Переход границы Молдовы через таможенные пункты "Косэуць" и "Сорока" приостановлен из-за высокого уровня воды в Днестре, сообщили во вторник в Таможенной службе.

"Таможенные пункты "Косэуць" и "Сорока" снова приостановили свою деятельность после того, как утром минувшего дня вернулись к нормальной работе. Причина – повышенный уровень воды в Днестре", — говорится в сообщении.

Гражданам, которые планировали следовать через этот пункт пропуска, рекомендуется ехать через КПП "Сорока" (речной) или "Атаки" (автомобильный).