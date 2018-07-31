Гречаный рассказала о попытке властей подкупить электорат смехотворной валоризацией

Нынешняя власть все больше отдаляется от народа. В приоритете правящего большинства - исключительно собственные интересы. А подачки, которые с барского плеча даются населению перед выборами, анекдотичны. Об этом заявила лидер ПСРМ Зинаида Гречаный в ходе передачи «Персональный акцент» на телеканале AccentTV. Политик, на примере валоризации пенсий, рассказала о том, как власть в очередной раз пытается обмануть население.

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«Недавно в парламенте на правительственном часе мы слушали информацию Национальной кассы соцстрахования по так называемой валоризации пенсии. И о том, как много выиграют от этого люди. Во-первых, никакой валоризации не будет для тех граждан, которые вышли на пенсию до 1999 года, они как были, так и остались с маленькой пенсией. Во-вторых, ка выяснилось, валоризация для примерно 200 тыс. наших пенсионеров составила до 10 леев. Можете представить себе, что это такое?! Так делалось и в 2014 году, когда дали надбавку к пенсии в 150, а потом в 180 леев, а в итоге 37 тысяч граждан оказались с пенсиями меньше, чем получали. Поэтому все, что ни делают власти, люди прекрасно понимают. Им надоело, что их обманывают перед выборами», - рассказала Гречаный.



Глава ПСРМ отметила, что согласно всем социологическим опросам, жители Молдовы меньше всего доверяют парламенту и правительству, и самое высокое доверие оказывают президенту и его команде. Чтобы изменить отношение к себе избирателей, демократы пытаются подкупить народ, выступая от лица правительства и одобряя некоторые социальные проекты в канун парламентских выборов.