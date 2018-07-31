Молдавская диаспора готовит для правительства дорожные сумки

Представители молдавской диаспоры, объединенные в сообщества «Occupy Guguță» («Захваченный Гугуцэ», Гугуцэ — герой молдавских сказок) и «Adoptă un vot» («Принято голосованием») призвали граждан страны поддержать их акцию протеста, намеченную на 5 августа.

Манифестация на Площади великого национального собрания в Кишиневе получила название «Пакет для коррупционеров!» и пройдет под девизом: «Готовим вам пакеты. Прункул вас ждёт» (Прункул — пенитенциарное учреждение в Молдавии). Организаторы сказали своим сторонникам принести в центр столицы дорожные сумки, пакеты и бумагу, на которой они напишут послание правительству.

«Символом массовой миграции стал пакет с рисунком синего и красного цвета. В любой части Европы едет микроавтобус, который приносит разные вкусности, символизируя вкус и скучание по дому. Думаем, что пора приносить другие пакеты, для тюрем, в которых будет сидеть коррумпированная власть, на ней прямая ответственность за массовую миграцию наших граждан», — говорится в обращении.

По мнению представителей диаспоры, действующая власть должна уйти, чтобы вынужденные эмигранты смогли вернуться на Родину. «Мы призываем граждан, которые вернулись домой на каникулы, и тех, кто живёт тут, но у которых есть родственники, коллеги и друзья за границей, принести по пакету и написать правительству послание. Давай вместе потребуем наше право на демократию и лучшую жизнь в Молдавии», — заявил представитель Occupy Guguța Влад Чобану.

Активист Adoptă un vot Елена Драгалин поддержала коллег по движению, добавив, что в республике сегодня по вине власти отсутствуют многие вещи: независимые парламентарии, независимая юстиция, качественное образование, надёжные медицинские услуги, инфраструктура и рабочие места. «Мы не должны потерять то немногое, что у нас осталось. Мы должны защитить наше право на протесты любой ценой. Потому что мы хотим нормальные страну и жизнь», — заявила она.

«Мы приготовили для правителей сумки, с которыми мы пришли из сёл в столицу, надеясь на более качественное образование и больше возможностей. Сумки, которые мы носили за собой по железной дороге, нелегально проходя через границу. Сумки, которые привели нас в другие страны в поисках возможности заработать денег для поддержания семьи, которая осталась в Молдавии. Сумки, которые стали свидетельством нашей бедности. Пусть теперь ими пользуются власти, чтобы были наряду с народом, над которым они издеваются. Нам надоело их использовать, из-за этого мы протестуем!» — заключила Драгалин.

EADaily уже сообщало, что ранее граждане Молдавии, проживающие во Франции и Германии, выразили поддержку «Движению национального сопротивления» Андрея Нэстасе, проведя в этих странах флеш-мобы и распространив обращения в социальных сетях. Они призвали к объединению в защиту прав граждан, «растоптанных незаконным правительством». Организаторы призывают не оставаться безучастными и «бороться вместе против диктатуры в Молдавии». По их мнению, оставшиеся в республике нуждаются в поддержке диаспоры.