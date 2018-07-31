Шор представил "абсолютную альтернативу" отчету Kroll о хищении миллиарда

"Отчеты Kroll 1 и Kroll 2 по финансовым преступлениям в Молдове по выводу денег из трех банков содержат не доказательства и аргументы, а простые впечатления и предположения, представленные, как абсолютная истина". Такое мнение высказал британский королевский адвокат Джеймс Рамсден на пресс-конференции во вторник.

Как передает "ИНФОТАГ", юрист, представляющий агентство Quintel Intelligence, защищающее интересы примара Орхея Илана Шора, напомнил, что расследователи из Kroll не раскрывают основных бенефициаров ограбления банков. По его словам, есть подозрения об использовании ими определенных данных, противоречащих национальному и международному праву.

"На наш взгляд, отчеты Kroll 1 и Kroll 2 содержат только необоснованные претензии, и это не подтверждается объективным анализом фактов", - сказал Рамсден, специализирующийся на финансовых и банковских расследованиях.

По его словам, отчеты Kroll "не анализируют данные и доказательства того, что до 2013 г. крупнейший из трех банков - Banca de Economii принадлежал государству и лично контролировался тогдашним премьер-министром Владом Филатом".

"Тем не менее, отчеты цитировались как вывод, основанный на доказательствах, которые не соответствуют истине. Эти документы не заслуживают признания, которое они получили в Молдове", - уверен британский адвокат.

"Дело о краже получило широкую огласку, но и только. У агентов Kroll были некоторые разногласия по деятельности с Национальным банком Молдовы. В частности, по срокам возврата денег. К тому же Kroll не рассчитывал на большое вознаграждение при условии возврата средств", - сообщил юрист.

Глава компании Quintel Intelligence Николас Коннон отметил, что не видит логики в том, что Kroll проигнорировал явку с повинной Илана Шора. По его мнению, заявление Шора заслуживает по меньшей мере того, чтобы быть изученным.

Он подчеркнул, что в отличие от рапортов Kroll отчет Quintel Intelligence не пытается навязать общественности определенного мнения. "Мы не навязываем мнения. Мы предоставляем доказательства, на основании которых можно сделать собственные выводы", - заявил Коннон.

Молдавский адвокат Денис Уланов пояснил, что представленное исследование британских коллег является "абсолютной альтернативой тому анализу, что ранее представлялось в РМ". "И этот документ лишь начало большого пути по доказательству невиновности Илана Шора. Все наши юридические действия в этом направлении будут представлены общественности", - пообещал он.

Шор был арестован 22 июня 2016 г. по обвинению в финансовых махинациях. Через год - 21 июня 2017 г. суд Буюкань приговорил Шора к 7,5 годам лишения свободы. Инстанция переквалифицировала обвинение: вместо мошенничества в особо крупных размерах Шора обвинили в нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. До вынесения окончательного приговора суд отпустил Шора на свободу под судебный контроль. Вердикт обжалован в Апелляционной палате (АП) и защитой Шора, и прокуратурой, которая просила для Шора 19 лет тюрьмы. Еще зимой 2018 г. дело было передано в АП Кахула,но рассмотрение дела по существу еще не началось. Слушания запланированы на 6 августа.