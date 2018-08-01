Ещё один человек был похищен в Кишинёве и доставлен в Тирасполь. „Действия конституционных властей содержат факты злоупотреблений”, Promo-LEX

Бывший начальник так называемого Управления внутренних дел с левого берега Днестра, Геннадий Кузьмичёв, был похищен и доставлен на неподконтрольную конституционным властям территорию представителями милиции приднестровского региона Республики Молдова, при участии конституционных правоохранительных органов. Ассоциация Promo-LEX осуждает практику сотрудничества между конституционными органами полиции и незаконными левобережными структурами и в очередной раз заявляет, что, согласно Конституции, правосудие осуществляется исключительно конституционными властями страны, которые должны выносить решение относительно применения положений закона, передаёт IPN.

На днях Геннадий Кузьмичев, ехавший по трассе Кишинёв–Леушень, был остановлен экипажем Национального инспектората патрулирования для проверки документов. В это время ещё один автомобиль, не имевший номерных знаков, остановился рядом. Четыре человека в масках положили Геннадия Кузьмичёва на землю, взяли все документы из рук полицейских, задержали Кузьмичёва и покинули место происшествия, доставив задержанного в Тирасполь. По словам родственников Кузьмичёва, после ареста он был избит и не получил необходимой медицинской помощи.

На состоявшейся пресс-конференции директор Ассоциации Promo-LEX Ион Маноле заявил о наличии всех признаков похищения и выразил крайнюю обеспокоенность тем, что в этом похищении участвовали представители конституционных структур. „Если будет доказано, что в этом участвовали представители полиции, то впоследствии это может послужить основанием для осуждения Республики Молдова в Европейском суде по правам человека, наряду с Российской Федерацией. Потому что действия властей содержат факты злоупотреблений, свидетельствующие о том, что конституционные власти не создали эффективных механизмов защиты прав человека и гарантирования прав лиц, легально находящихся на территории страны”.

Директор Promo-LEX утверждает, что именно молдавские власти должны обеспечивать гарантии личной свободы и безопасности человека на всей территории Республики Молдова, но особенно на территории, контролируемой конституционными властями. Молдова является участником всех важных международных организаций и документов и обязана обеспечивать условия и предоставлять гарантии безопасности всем лицам, находящимся на её территории.

Как отметил Ион Маноле, к сожалению, с 2005 года, когда адвокаты Promo-LEX впервые занялись случаями похищений людей, ситуация практически не изменилась. В 2008 году было дело Берзана, молодого человека из села Дороцкая, которого полицейский из этого населённого пункта передал „коллегам” из Григориополя. Позднее, в 2011 году, Promo-LEX занималась двумя другими случаями похищения людей (Филин и Негруцэ). „Все три этих дела ожидают решения ЕСПЧ, и мы уверены, что на этот раз Республике Молдова будет вынесен обвинительный приговор, потому что действия властей содержат в себе факты злоупотреблений, свидетельствующих о том, что у наших властей отсутствуют эффективные инструменты и механизмы для защиты и гарантирования прав человека. Напротив, власти становятся соучастниками их нарушения и ставят под угрозу жизнь и здоровье людей”, - сообщил Ион Маноле.

Директор Promo-LEX отмечает, что практика сотрудничества между кишинёвским Министерством внутренних дел и так называемым МВД Приднестровья продолжается, вопреки решению суда, объявившего незаконными положения так называемого соглашения о сотрудничестве, подписанного в 1999 году. По словам Маноле, такие практики незаконны, поскольку они нарушают и презумпцию невиновности. Именно на молдавских властях лежит обязанность применения наказаний, но исключительно с соблюдением юридических норм и процедур. Передача человека структурам тираспольского режима является преступлением конституционных властей, поскольку правоохранительные органы обязаны защищать граждан, а не подвергать их риску, передавая их на территорию, которую они не контролируют, и где они не смогут даже попытаться защитить права задержанных.

Отстаивающий интересы похищенного адвокат Вячеслав Цуркан считает, что такое беззаконие не могло быть совершено без ведома высшего руководства Министерства внутренних дел, в том числе министра. „В такой ситуации власти должны дать публичные разъяснения по поводу этого инцидента, а также проинформировать граждан о мерах, принимаемых для предотвращения повторения подобных ситуаций. Ещё одна опасность заключается в том, что даже адвокат не имеет возможности узнать подробности о предъявляемых Кузьмичёву обвинениях и о состоянии его здоровья”, - рассказал адвокат. Вячеслав Цуркан считает, что министр внутренних дел должен подать в отставку.

В комментарии для прессы Генеральная прокуратура сообщила, что Прокуратура муниципия Кишинёв получила материалы по этому делу от полиции и взяла расследование на себя. Руководство МВД ситуацию не комментировало.