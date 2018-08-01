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Экономика
Единый центральный депозитарий ценных бумаг начал свою деятельность
01.08.2018

31 июля начал свою деятельность Единый центральный депозитарий ценных бумаг (ЕЦД). Новое учреждение отвечает за регистрацию, учет и списание ценных бумаг, выпущенных субъектами Республики Молдова, говорится в пресс-релизе Национального банка, цитируемом IPN.

На начальном этапе, ЕЦД будет работать с ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов и финансовыми инструментами НБМ. Операции будут выполняться субъектами, имеющие статус участника депозитария. На данный момент к ним относятся: НБМ, Министерство финансов и лицензированные банки Республики Молдова. Начиная с 31 декабря 2018 года, депозитарий будет обслуживать корпоративные ценные бумаги и инвестиционные компании.

Создание ЕЦД является одним из элементов реформы финансового рынка в Республике Молдова и осуществляется в рамках программы с Международным валютным фондом при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Новый механизм учета и расчетов, предлагаемый Единым центральным депозитарием ценных бумаг позволит обеспечить высокий уровень прозрачности, безопасности и эффективности при проведении операций с ценными бумагами, отмечает НБМ в пресс-релизе.

Модель деятельности ЕЦД основана на международных стандартах и практиках в области систем расчетов, а национальное законодательство о ЕЦД адаптировано к нормам Европейского союза.


 
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