Заключение ЦИК относительно проекта закона об избирателях из диаспоры не было утверждено

Заключение Центральной избирательней комиссии в отношении законопроекта, представленного депутатами ЛДПМ, которые предлагают внести изменения в Кодекс о выборах для обеспечения избирателей из диаспоры особыми правами, не набрало достаточное количество голосов, чтобы быть утвержденным, поэтому тема будет рассмотрена на следующем заседании, передает IPN.

Проект закона предусматривает возможность голосования для молдаван, проживающих за границей с удостоверением личности или временным удостоверением личности, а не только с паспортом. Также предлагается проведение выборов в течение двух дней подряд, обеспечение избирательных участков не менее пятью тысячами бюллетеней для голосования, а так же предоставление гражданам из диаспоры права финансировать избирательные кампании или кандидатов на выборах.

Представляя заключение ЦИК, вице-председатель ЦИК Родика Чуботару отметила, ссылаясь на предложение о введении в избирательный кодекс понятия „избиратель из диаспоры”, что понятие „избиратель” из закона включает всех граждан Республики Молдова. В то же время, касательно дополнения к Кодексу о выборах входит в исключительную компетенцию парламента внесение большего числа документов, на основании которых граждане из диаспоры могут голосовать. Парламент имеет право устанавливать так же новые критерии, на основании которых могут быть открыты избирательные участки в диаспоре.

Вице-председатель ЦИК добавила, что ранее Конституционный суд, в своем обращении к парламенту подчеркнул необходимость создания новых правил в целях изменения механизма голосования за рубежом, а также введение некоторых дополнительных правил, касающихся установления количества избирательных участков за рубежом и их географическое распределение.

Что касается возможности подавать жалобы онлайн на сайте ЦИК для граждан из диаспоры, Родика Чуботару уточнила, что изменения не соответствуют текущим правилам Кодекса о выборах. Кроме того, ЦИК не уполномочена выполнять банковские или посреднические обязанности для обеспечения гражданам из диаспоры возможности делать пожертвования для политических партий, в том числе через сайт ЦИК.

В рамках заседания состоялась жаркая дискуссия между членом ЦИК Серджиу Гурдуза и председателем ЦИК Алиной Руссу. Первый обвинил Алина Руссу в том, что она лишила члена ЦИК права вносить предложения в повестку дня и дала квалификации его предложению. Серджиу Гурдуза сделал несколько предложений по изменению заключения ЦИК на данный проект закона, однако он был предупрежден, что, согласно положению, имеет право выдвигать только три предложения.

„Как будто мы находимся на карточной игре, и это последняя карта, которая у меня осталась, чтобы исполнять права члена ЦИК. Как можно закрывать рот члену ЦИК, чтобы он не предлагал поправки к проекту?”, - сказал Серджиу Гурдуза. Он добавил, что заключение ЦИК является политическим и плохо подготовленным.

Другой член ЦИК Василе Гафтон покинул зал заседания в знак протеста против отношения председателя комиссии Алины Руссу.

За отрицательное заключение проекту закона проголосовало четыре члена комиссии, два воздержались и один проголосовал против.

В то время как члены ЦИК рассматривали тему, группа представителей диаспоры протестовала перед зданием в поддержку законопроекта. Они требовали обеспечения права голоса для более одного миллиона молдаван, которые находятся за пределами страны.

Как отмечается в сообщении для прессы представителей диаспоры, участники мероприятия призвали Центральную избирательную комиссию поддержать в полном объеме предложения молдаван из диаспоры, и не ограничивать степень участия избирателей в диаспоре, учитывая антидемократический характер смешанной системы голосования в один тур.

Представители диаспоры отметили, что количество голосов диаспоры составил более 10% от общего числа голосов, даже если не все желающие смогли проголосовать, что показывает высокий уровень гражданской активности и желание осуществления избирательного права граждан из диаспоры.