Желающим лететь из Молдовы в Израиль важно знать об этих изменениях

Ввиду либерализации авиасообщения Государства Израиль компаний-перевозчиков, обслуживающих в том числе и Кишинев, стало больше, а цены снизились.

Более, чем на 60 % выросло за первые шесть месяцев 2018 года число пассажиров авиарейсов между Кишиневом и Тель-Авивом, сообщил журналистам Исраэль Кац, министр транспорта и разведки Государства Израиль.

Эти данные он привел, исходя из сравнения объема пассажиропотока данного авиасообщения с показателями первой половины 2017 года.

Как заявил Кац, рост числа пассажиров прямых рейсов между обеими странами стал возможен благодаря проводимой Израилем либерализации соглашений в сфере авиасообщения. Действующее двустороннее соглашение позволяет осуществлять регулярные рейсы неограниченному количеству компаний. Поэтому авиаперевозчики «Arkia» и «Air Moldova» начали выполнять рейсы на этом направлении в начале июня и в начале мая 2018 года, соответственно.

В июне 2018 года на авиамаршруте Тель-Авив — Кишинев действовало пять рейсов в неделю. Компании «Tandem Aero» и «Аir Moldоva» выполняли по два рейса, а «Arkia» — один рейс за семь дней. В июне 2017 на этом направлении выполнялось только два полета в неделю, их осуществляла одна лишь «Tandem Aero».

В минувшее воскресенье было зарегистрировано снижение цен на прямые авиарейсы между Израилем и Молдовой. Также в июне 2018 года пассажиропоток рейсов Кишинев — Тель-Авив удвоился по сравнению с июнем 2017 года.