Женщина неожиданно сделала бородатого мужчину счастливым в кишиневском супермаркете: вирусное видео

Ночевавшему на улице Кишинева бомжу неожиданно предложили купить любые продукты в магазине.

Жительница столицы ночью во время посещения продуктового магазина заметила, что другая покупательница привела в супермаркет бездомного мужчину и стала покупать ему еду. Мужчина средних лет с неухоженной бородой явно стеснялся своего положения и необычной обстановки.

Благодетельница, видя его смущение, взяла мужчину за плечо и повела его дальше по продуктовым отделам. Выбор покупок бомжа оказался разумен. Он взял печенье и другие нескоропортящиеся продукты.

- Сегодня, поздно ночью, в магазине № 1, я невольно стала свидетелем захватывающей сцены. Эта дама привела в магазин уличного мужчину. Она призвала его не стыдиться и выбирать то, что он хотел из продуктов. Я не знаю эту женщину лично и не являюсь главным действующим лицом какой-либо кампании, но этот жест меня очень впечатлил, и я думаю, что такие люди заслуживают благодарности, - написала женщина на своей странице в Facebook.

Видео благородного поступка женщины в супермаркете быстро стало вирусным.