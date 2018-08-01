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Общество
Правила дорожного движения нуждаются в изменениях
01.08.2018

Минимальная ширина тротуара или пространства для передвижения пешеходов должна быть не менее одного метра. Остановленным автомобилям нельзя будет блокировать доступ на пандусы или наклонные плоскости и бордюры, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями и других групп с ограниченными физическими возможностями. Проект постановления правительства, который предусматривает изменения в Правилах дорожного движения, представлен для публичного обсуждения, передает IPN.

В пояснительной записке проекта постановления говорится, что предлагаемые изменения призваны приучить водителей проявлять повышенное внимание к режиму парковки в населенных пунктах, вести себя ответственно и не создавать препятствий на тротуарах для пешеходов.

В то же время, говорится, что предложенные поправки позволят родителям с детьми в колясках, людям с ограниченными возможностями в инвалидных колясках, пожилым людям и др. свободно передвигаться. Кроме того, отмечается, что в муниципии Кишиневе остановка транспортных средств очень часть создает препятствия для движения пешеходов.

В проекте постановления ничего не говорится о санкциях, которые будут применяться при нарушении Правил дорожного движения.


 
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