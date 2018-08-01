Ионицэ: После ввода единого налога в 12 процентов проиграют люди с низкими доходами

После ввода единого налога в размере 12%, люди с низкими доходами проиграют, а те, чьи доходы высоки, выиграют. Об этом пишет в издании Trend Hunter экономист Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, только 10% от суммы пойдут людям с очень низкими доходами; состоятельные люди от этого только выиграют, а примэрии, особенно столичная, больше всех пострадают от данных нововведений.

«Единый налог существенно упрощает администрирование подоходного налога физических лиц и позволяет властям более четко и прозрачно предоставлять льготы определенным категориям лиц: с низкими доходами или многодетным семьям. Данный налог не приведет к заявленным целям и нанесет госбюджету ущерб в размере более 1 млрд. леев в год, так как в общей сложности этот налог приносит ежегодно бюджету 3,8 млрд. леев, а это 35% доходов от данного налога», – отмечает эксперт.

Ионицэ заявил, что налог на доходы физических лиц является одним из основных источников доходов местных бюджетов.

«В результате этой инициативы больше всего пострадает примэрия Кишинева, в бюджете которой на этот год запланированы доходы в размере 1,3 млрд. леев за счет подоходного налога физических лиц. В связи с тем, что в столице больше всего работников, и уровень зарплаты выше, чем в среднем по стране, доходы города сократятся на 350 млн. леев или 10%. Остальные местные органы власти в общей сложности потеряют около 200 млн. леев», – уточнил Вячеслав Ионицэ.

Он утверждает, что последствия нововведения начнут проявляться в 2019 году, но если закон вступит в силу 1 октября, то потери местных властей уже в этом году превысят 180 млн. леев.

По мнению эксперта, «все эти потери не оправданы заявленными целями».