Смена лидера? Либералы созывают съезд!

По некоторым данным, в сентябре Либеральная партия (ЛП) созывает съезд политформирования.

Корреспонденту портала ТРИБУНА вице-председатель ЛП Валерий Мунтяну подтвердил эту информацию. «Мы действительно готовимся к съезду», – заявил либерал, уточнив, что этим занимается генеральный секретарь ЛП Ион Апостол.

На звонки нашей редакции Ион Апостол не ответил.

В свою очередь, первый вице-председатель ЛП Корина Фусу отметила, что сейчас у либералов каникулы. «Абсолютно все мы в отпуске до 15 августа. Подготовка к съезду начнется после», – отметила Фусу.

Напоминаем, что в июне, в одном интервью на ТВ глава ЛП Михай Гимпу заявил, что Дорин Киртоакэ мог бы возглавить партию, если б хотел.

Позже, в одном интервью Дорина Киртоакэ спросили, хотел бы он возглавить ЛП, на что он ответил следующее: «Лично мне это не нужно, меня это интересует с точки зрения укрепления Либеральной партии и проевропейских сил, получения парламентского большинства этой осенью, чтобы вернуть демократию в Молдову, и чтобы завершить начатые в 2007 и 2009 гг. перемены. Только с этих точек зрения. К тому же, слово за гражданами, членами и сторонниками партии, избирателями. Осенью или в конце лета состоится съезд партии. Думаю, что там все и прояснится».

Андриана Кептине