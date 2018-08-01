Железная дорога должна сотрудникам 100 миллионов

Премьер-министр Павел Филип потребовал от руководства железной дороги Молдовы погасить задолженности по заработной плате, оптимизировать расходы и провести стратегическую реорганизацию предприятия. В ходе заседания, созванного в правительстве с ответственными за сектор лицами, Павел Филип подверг критике руководство учреждения за неправильный менеджмент предприятия, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Павел Филип выразил возмущение тем, что сотрудники учреждения не получали зарплату три месяца, долги составив 100 млн. леев. „С такой организацией вы ничего не добьетесь. Как вы собираетесь выйти из кризиса, если у вас есть 40 предприятий, которые оказывают услуги? У вас есть машины, которые стоят в гараже без колес, но для которых вы указываете расход топлива”,- упрекнул Павел Филип присутствующих.

Премьер дал указание перевести предприятие из ведения Министерства экономики и инфраструктуры в ведение Агентства публичной собственности. „Министерство должны заниматься разработкой политик, а агентство управлением. Я вижу, что все стоит на месте. Мы должны понять, что происходит на предприятии. Кто-то считает ЖДМ личным бизнесом и делает все, что хочет там”, - отметил Павел Филип.

В прошлом году правительство одобрило Концепцию реструктуризации железнодорожного сектора и ГП „Железная дорога Молдовы” на 2018-2021 годы. После этого Министерство экономики и инфраструктуры и ЖДМ должны были разработать план мероприятий для ее внедрения.