Удививший Сильвию Раду своей наглостью Гамрецкий больше никогда не попадёт в примэрию

По запросу примэрии Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда, которое восстанавливало в должности бывшего главу управления транспорта Игоря Гамрецкого.

Дело отправлено на пересмотр в первую инстанцию, где его будет рассматривать другой судейский состав. Решение Апелляционной палаты отмене не подлежит.

Бывший глава генерального управления общественного транспорта и путей сообщения примэрии Игорь Гамрецкий решением суда был приговорен к трём годам лишения свободы с отсрочкой исполнения вердикта. Апелляционный суд вынес такое решение после рассмотрения ходатайства адвокатов бывшего муниципального чиновника, которые обжаловали приговор о тюремном заключении Гамрецкого сроком на два года по делу о платных парковках.

Этого бывшему чиновнику показалось мало, и он через суд потребовал восстановить его в должности в примэрии, с которой он был уволен еще бывшим генпримаром Кишинева Дорином Киртоакэ. И суд вновь пошел ему навстречу – Гамрецкий был восстановлен в должности решением суда от 22 марта. Он даже попытался вернуться в свой кабинет в примэрии с помощью судебного исполнителя. Однако Сильвия Раду, занимавшая в тот момент должность врио генпримара столицы, его так и не впустила, обосновав это поданной апелляцией на возмутившее ее решение.

- Я считаю, что это против всякой морали, чтобы получивший уголовное наказание был восстановлен в должности, - заявила Раду. - Надеюсь, что Игорь Гамрецкий не получит права занимать должность в примэрии и вообще любую государственную должность. Он получил уголовное наказание, и я удивляюсь наглости таких людей.