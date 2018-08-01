Кишинев будет настаивать на изменении формата миротворческой миссии на Днестре

Кишинев и впредь будет настаивать на изменении формата миротворческой миссии на Днестре. Такое заявление сделала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник на церемонии в воинской части в Варнице. По ее словам, солдат должна заменить международная миссия гражданских наблюдателей. Кроме того, Кишинев намерен противодействовать инцидентам, подобным июньскому, когда на трассе Рыбница-Тирасполь была замечена бронетехника оперативной группы российских войск.

"Нам нужно уже сейчас определить параметры международного мандата и предпринять соответствующие шаги для его применения. Мы больше не хотим видеть, как бронетехника свободно передвигается в зоне безопасности", - сказала вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.

В Объединённой контрольной комиссии говорят, что до сих пор миротворческая миссия была эффективной.

"Должен быть консенсус. Но пока нет ничего нового, пока никаких решений не принято, нельзя рушить то, что 26 лет способствует поддержанию мира в зоне безопасности", - сказал сопредседатель ОКК Ион Солоненко.

В годовщину миротворческой миссии солдат поблагодарили за службу.

"Мне здесь нравится. Я получила огромный опыт работы с личным составом". "Мы останавливаем машины, когда есть приказ командования. Без приказа мы ничего не делаем".

В миротворческих войсках служат около 1300 солдат с обоих берегов Днестра и из России. Соглашение о создании зоны безопасности и начале миротворческой операции в 92 году подписали президенты Молдовы и России Мирча Снегур и Борис Ельцин.