1 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Юг Молдовы станет известным далеко за пределами страны
01.08.2018

Зарубежные и молдавские туристы активно интересуются отдыхом в заповеднике «Нижний Прут», однако проблематичным остается их размещение, заявила глава научного отдела заповедника Виорика Палади.

Специалист надеется, что с включением объекта в список наследия охраняемого ЮНЕСКО, ситуация изменится и найдутся желающие развивать туризм на юге Молдовы.

«От этого выиграют все: и природа, и человек. Откроются новые рабочие места и люди поймут какую значимость представляет эта зона», — отметила сотрудница заповедника.

По словам Палади, международное признание уникальности заповедника «Нижний Прут» позволит ученым получить доступ к зарубежным фондам и больше работать над охраной редких видов флоры и фауны. Главная достопримечательность заповедника — реликтовое озеро Белеу, возраст которого насчитывает 6−7 тысяч лет. Там произрастают редкие для Молдовы растения, такие как кувшинки, болотноцветник, водяной орех. Кроме того, естественный водоем служит пристанищем почти для 200 видов птиц, 46 из которых занесены в Красную Книгу. Некоторые из них прочно обосновались на озере, поскольку там существуют прекрасные условия для гнездования. Другие птицы мигрируют из жарких стран, или, как например, пеликаны, прилетают с дельты Дуная.

«Объект теперь защищен на международном уровне. А раньше, допустим, когда прилетали перелетные птицы из Африки, мы не могли проводить работу по их охране, потому что финансов было столько, сколько было», — пояснила Палади.

Помимо озера Белеу, реки Прут и лесной зоны, под охрану Юнеско также попали девять населенных пунктов, расположенных рядом. Это связано с тем, что жизненный уклад сельчан тесно связан с водоемами: люди издавна занимаются рыболовством. К тому же, в некоторых селах встречаются редкие растения. Например, на юге Молдовы только в селе Брынза встречаются белые кувшинки в дикой природе.

Дарья Чернега


 
Количество просмотров:
217
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.