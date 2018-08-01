Додон: Сделаю всё возможное, чтобы шахматы стали национальной идеей

Сегодня отмечается Международный день шахмат – самой гениальной и «чистой» интеллектуальной игры. В качестве Президента Шахматной федерации Республики Молдова глава государства искренне поздравил всех игроков и любителей, пожелав им блестящих побед на национальных и международных соревнованиях.

– За семь лет, что я возглавляю Федерацию, было отмечено много успехов. Так, в 2017 году проведено более 50 местных и региональных турниров. Молдавские шахматисты приняли участие в 24 международных соревнованиях, на которых достигли выдающихся результатов. Федерация на сегодняшний день объединяет 33 клуба и ассоциации на всей территории страны, – отметил на своей странице в соцсети президент.

По его словам, в нынешнем году Федерация планирует провести 60 национальных турниров, а наши шахматисты примут участие в 30 международных соревнованиях, прежде всего, во Всемирной Шахматной олимпиаде, которая пройдет в Батуми (Грузия) одновременно с конгрессом ФИДЕ, где Игорь Додон примет участие в качестве Президента Шахматной федерации Молдовы. Там же пройдут выборы нового председателя ФИДЕ.

– Я сделаю всё возможное, чтобы шахматы стали национальной идеей, чтобы как можно больше людей в нашей стране занимались этим прекрасным и респектабельным видом спорта. В этом смысле первостепенной задачей остается введение шахмат в школьную программу и продвижение этого вида спорта среди детей, – добавил он.