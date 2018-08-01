Когда в Молдове спадет невыносимая жара, от которой даже синоптики хватаются за голову

В июле погода установила 118 температурных рекордов, но, кажется, то ли еще будет.

Вот уже несколько дней в Молдове действует желтый код метеорологической опасности. Объявлен он был в связи с жарой, которая, кажется, до такой степени «накрыла» республику, что ее жителям приходится буквально продираться сквозь воздух.

«В период 30.07 - 01.08 ожидается жаркая погода с температурой в послеполуденные часы 33°С», - говорится в сообщении Государственной гидрометеорологической службы.

Мужайтесь, действовать оно будет и сегодня; если точнее — до 21.00. Но значит ли это, что затем будет легче? И когда прекратится эта невыносимая для многих жара? Об этом мы вам и расскажем.

Начнем с того, что всю текущую неделю в дневное время суток будет боле 30 градусов со знаком «плюс». Так будет каждый день — без исключений.

Слегка похолодает лишь к следующему вторнику, когда, по прогнозам отечественных синоптиков, ожидается до +28 градусов по Цельсию в дневное время суток. Впрочем, понижение температуры на три-четыре градуса — это уже довольно ощутимо, а значит именно тогда, 7 августа, жителей страны ждет передышка.

КСТАТИ

В июле погода установила 118 температурных рекордов

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США весь июль фиксировало температурные рекорды на планете, насчитали 118. В основном речь идет о показателях высоких. В Азии больше остальных жарило в Японии, в Штатах – в Массачусетсе, Мэне, Вайоминге, Колорадо, Орегоне, Нью-Мексико и Техасе. В Европе отличились обычно холодные Норвегия, Швеция и Финляндия - было до +32 градусов тепла, что для скандинавской погоды не характерно.

НИКИТА ЗВЕРЕВ