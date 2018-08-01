Спорт Шериф сыграл вничью со Шкендией, но вылетел из Лиги Чемпионов 2018/19 Шериф сыграл вничью с македонской Шкендией (0:0, по сумме двух матчей - 0:1) в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов и вылетел из турнира. Тираспольский клуб продолжит борьбу в 3-м отборочном раунде Лиги Европы, где встретится с победителем пары Санта Колома (Андорра) – Валюр (Исландия) (в первом матче – 1:0).

Шериф – Шкендия 0:0 (первый матч – 0:1)

Шериф: С.Пащенко, Жо Сантос (Балима, 69), Кристиано, Палич, Ковачевич, Бадибанга (Родригес, 56), Камара, Сушич, Кедыш, Капич (А.Бойчук, 78), Посмак. Шкендия: Захов, Буейтулай, Алими, Муслиу, Б.Ибраими, Тотре (Таипи, 84), Сельмани (Чешмеджиев, 90+3), Мурати, Стенио Джуниор, Емини (Нафиу, 67), Адили. Судья: Вилле Невалайнен (Финляндия). Тирасполь, Главная арена СК "Шериф"

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