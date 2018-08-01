1 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Авто
Правила дорожного движения подвергнутся изменениям
01.08.2018

Минимальная ширина тротуара или пространства для передвижения пешеходов должна быть не менее одного метра. Остановленным автомобилям нельзя будет блокировать доступ на пандусы или наклонные плоскости и бордюры, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями и других групп с ограниченными физическими возможностями. Проект постановления правительства, который предусматривает изменения в Правилах дорожного движения, представлен для публичного обсуждения, передает IPN.

Правила дорожного движения подвергнутся изменениям

В пояснительной записке проекта постановления говорится, что предлагаемые изменения призваны приучить водителей проявлять повышенное внимание к режиму парковки в населенных пунктах, вести себя ответственно и не создавать препятствий на тротуарах для пешеходов.

В то же время, говорится, что предложенные поправки позволят родителям с детьми в колясках, людям с ограниченными возможностями в инвалидных колясках, пожилым людям и др. свободно передвигаться. Кроме того, отмечается, что в муниципии Кишиневе остановка транспортных средств очень часть создает препятствия для движения пешеходов.

В проекте постановления ничего не говорится о санкциях, которые будут применяться при нарушении Правил дорожного движения.

 

 
Количество просмотров:
83
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.