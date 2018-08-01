Важнейшие советы преодоления страха полета в лайнере дали кишиневцы испугавшейся женщине

Страдающая аэрофобией Марина попросила совета жителей Кишинева, как без проблем перенести перелет.

Женщина пожаловалась на то, что, несмотря на опыт полетов, страх перед небом у нее очень сильный. Она попросила горожан поделиться собственными методами преодоления этого страха.

- Дорогие друзья! Кто боится летать на самолёте, но другого выхода нет, пожалуйста, поделитесь своими методами борьбы со страхом перелёта. Просто боюсь высоты. Понимаю, что нахожусь в небе, да ещё когда потряхивает... разве что в обморок не падала. Летала не раз, надоело уже «седеть» при каждом полёте. Варианты «Алкоголь» и «Сиди дома» не подходят. Спасибо! – написала Марина в паблике «Город без маршруток».

Горожане откликнулись на призыв землячки. Они поделились своими способами, как пережить полет. Опытные пассажиры обратили внимание на выбор правильного места в салоне самолёта.

«Самое главное садиться не в хвосте, а перед крылом. Самолёты рулят хвостом, и при взлете и посадке там очень американогорочные ощущения», «Я всегда беру место у иллюминатора. Спокойнее, когда землю вижу», - предложили они.

Перед посадкой в самолет следует сделать комплекс легкой гимнастики. Если ощущение паники и тревоги не проходит, то можно принять успокоительное. Главное при этом строго соблюдать дозу.

«В зале ожидания и в самолете перед взлетом используйте дыхательные упражнения. Вдох и длинный, медленный выдох. И так около 10 - 15 подходов. Такие упражнения обманывают сознание, показывая, что нет опасности», «Есть таблетки. Они от укачивания в самолёте. Придают спокойствие и расслабленность, снимают тревожность. Их можно даже детям. Уверяю, вы не отключитесь, будете в полном сознании», - написали много летавшие жители Кишинева.

Уже в салоне самолета следует занять себя чтением книги, просмотром фильма или разговором с соседом.

«Я начинаю разговор с рядом сидящим пассажиром. Если собеседник интересный и не против поболтать, время проходит незаметно и не успеваете испугаться», «Возьмите с собой хорошую, захватывающую книгу. Я например «Дюну» люблю читать, там есть очень полезный стишок для вас – «Литания против страха»», - посоветовали пассажиры.