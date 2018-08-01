Порочный круг издевательств над людьми в МРЭО выявила жительница Кишинева

Жительница Кишинева Татьяна Арнаут рассказала о сознательном затягивании МРЭО сдачи экзаменов на водительские права для получения дополнительной прибыли.

Женщина решила получить водительские права. При сдаче экзаменов она столкнулась с тем, что сотрудник МРЭО затягивают сдачу экзаменов, заставляя людей волноваться.

- Если коротко - действие, происходившее в МРЭО на глазах десятков участников-претендентов - это полное унижение человека и его достоинства, причем за его же деньги, - написала Татьяна Арнаут в паблике «Город без маршруток».

Описанная женщиной ситуация выглядит следующим образом. Инструкторы МРЭО отказывают в зачете экзамена по любому поводу. Вне зависимости от уровня вождения и знания Правил дорожного движения, человек получает заветные права только на 7-8 раз. Для МРЭО пересдача экзамена означает дополнительные доходы, поскольку один квалификационный заезд с инструктором стоит 500 леев.

- В экзаменационном листке были поставлены штрафные очки за то, что я не переключилась в третью скорость при скорости машины 20 км/час (в ПДД об этом ничего не говорится), второе нарушение - когда для моего автомобиля загорелся зеленый свет светофора, на красный сигнал, игнорируя правила, решил перейти дорогу мужчина. В этой ситуации я приняла решение подождать, когда пешеход освободит мне путь. Я уверена, что в данном случае с моей стороны не было нарушения ПДД, поэтому я решила подать заявление в МРЭО на апелляцию по итогам сданного мной экзамена, - продолжает Татьяна.

Впрочем, будущие водители принялись отговаривать ее. Они принялись доказывать, что в любом случае Татьяна сдаст экзамен с 7-й попытки, а внутреннее расследование в МРЭО результата не даст. Женщина высказал уверенность, что сотрудники МРЭО сознательно издеваются над людьми.

- Порочный круг, в котором граждане нашего государства отчисляют налоги на обеспечение зарплаты и премий госчиновникам, таким как инспектора МРЭО, принимающие экзамены у курсантов, и считающие нас куском го...а. Ну как, скажите, как человек ходит на курсы вождения 4 месяца, два месяца с инструктором ездит по городу, берет дополнительные часы для индивидуального обучения, перед экзаменом в МРЭО проезжает все пять маршрутов по городу, конспектируя и изучая каждый поворот, каждый знак, разбирая каждую ситуацию и не сдает экзамен? Где в данной ситуации слабое место? Если вина автошколы, в которой плохо обучают курсантов, тогда забирайте у них лицензии. Правда, по-моему, в другом - есть негласное распоряжение кого-то издеваться над людьми, таким образом унизить еще разочек, - пришла к выводу Татьяна Арнаут.

Один из прошедших через сдачу экзаменов в МРЭО водителей отметил, что в организации действительно происходят безобразия. Но насчет апелляции по результатам экзаменов он не был столь категоричен.

- В МРЭО полный бардак. Да, много нюансов, которые показывают, что на народ плевать. В плане сдачи экзаменов, сейчас есть камеры и всё можно оспорить, если экзаменатор где-то закосячил, - написал Ион Бусуёк.