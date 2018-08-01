Государство проверит правильность выделения всех земельных участков

Парламент одобрил в двух чтениях поправки в Закон о кадастре недвижимого имущества, которые создадут законодательные условия для исправления ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков.

Исправление ошибок будет финансироваться из госбюджета и/или из помощи партнеров по развитию. По предварительным оценкам, на это потребуется около 15 млн леев, передает mybusiness.md со ссылкой на monitorul.fisc.md.

Ошибки в обосновывающих документах, изданных в процессе передачи в собственность земельных участков, по своему характеру подразделены на четыре группы:

• ошибки измерений, допущенные на этапе составления топографического плана для разработки проекта землеустройства, или ошибки, допущенные исполнителями кадастровых работ при определении границ земельных участков, повлекшие графическое наложение кадастровых планов или образование свободного пространства между ними и другие несоответствия в конфигурации (около 30 тыс.);

• ошибки проектирования, допущенные на этапе разработки проекта землеустройства (отсутствие учета направления рядов многолетних насаждений или неверное составление списка с порядком расположения правообладателей проектируемых земельных участков, (120 тыс.));

• ошибки идентификации недвижимого имущества и правообладателя, в результате которых относящиеся к собственнику данные в проекте землеустройства и/или в документе, удостоверяющем права обладателя земельного участка, не соответствуют данным в документах, удостоверяющих личность (40 тыс.);

• несоответствия между кадастровой документацией и требованиями действующих нормативных актов (кадастровые планы, составленные в условной системе координат, отсутствие графического изображения проекта землеустройства в электронной форме и др., (120 тыс.)).

Эти ошибки будут исправляться решениями местных советов, которые послужат основанием для обновления данных в кадастровом плане и внесения изменений, в зависимости от случая, площадей в реестре недвижимого имущества, а также идентификационных данных правообладателей, внесенных в реестре недвижимого имущества. По завершению исправления ошибок, территориальный кадастровый орган будет выдавать собственнику земельного участка план объекта недвижимого имущества с указанием его площади, который является неотъемлемой частью документа, подтверждающего право собственности на земельный участок.

Стоит отметить, что в 1998-2001 гг. посредством Национальной программы «Пэмынт» был завершен процесс передачи земельных участков в частную собственность. В относительно короткий период было подготовлено около 900 проектов организации территории и выдано свыше 2,8 млн титулов. Некоторые владельцы решили обрабатывать свои земельные квоты самостоятельно, некоторые сдали их в аренду или продали. При установлении границ участков в ряде случаев были допущены ошибки, которые привели к недовольству владельцев участков или местных органов власти. С 1999 г. в центральные и местные органы власти поступают петиции для исправления ошибок, допущенных в процессе приватизации сельхозземель. Однако их исправление в индивидуальном порядке было невозможным, так как необходимо было корректировать все близлежащие участки на поле.

При изучении данной проблемы в 2007 г. Агентство земельных отношений и кадастра установило, что в процессе массовой приватизации земель было допущено около 200 тыс. ошибок в 500 населенных пунктах 34 районов страны. Однако до сих пор в стране отсутствовало законодательство для исправления этих ошибок.

Поправки в Закон о кадастре недвижимого имущества, призванные решить эту проблему, опубликован в МО от 27 июля. В течение трех месяцев правительству предстоит разработать нормативную базу, чтобы эти изменения можно было применять на практике.