Головокружение при вставании: причины и способы решения

Молдавская медицина обратила внимание:

Головокружение, звездочки в глазах, потеря равновесия – почему возникает один или несколько из этих симптомов при подъеме со своего места или вставании с постели? Зачастую, если оно прекращается в течение нескольких секунд, беспокоиться не стоит.

«Сердце – это насос, и когда вы внезапно встаете, количество крови, поступающей в сердце, уменьшается, – объяснил доктор Филипп Лоу (Phillip Low), профессор неврологии в клинике Мэйо (Mayo Clinic) в Миннесоте. – Это может привести к временному снижению артериального давления, и для корректирующих механизмов требуется короткий промежуток времени, чтобы исправить это».

В медицине такое состояние называется ортостатической гипотензией – снижение артериального давления до момента его нормализации. Если вы испытываете подобное изредка, виной может быть определенная, легко исправимая причина.

Например, вы недостаточно поели или выпили воды. Пропуск времени приема пищи приводит к падению уровня сахара в крови, из-за чего, в свою очередь, происходит обезвоживание и замедляется кровообращение. К другим причинам такого рода относятся тренировки, тепловой удар, беременность, потребление алкоголя и недостаток сна.

В том случае, если приступы головокружения происходят часто и не утихают, т.е. если головокружение действительно усиливается, чем дольше вы стоите, следует обратиться к врачу.

«Это означает, что артериальное давление снизилось и не восстанавливается», – сказал доктор Кристофер Гиббонс (Christopher Gibbons), адъюнкт-профессор неврологии Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School).

Ортостатическая гипотензия становится более распространенной с возрастом – к 60-ти годам она развивается у 5-10% людей. Согласно исследованиям, в таком состоянии повышается риск падений и переломов костей среди людей среднего возраста.

Если вам кажется, что комната кружится или вращается, причиной может быть проблема во внутреннем ухе, известная как вертиго (вестибулярное головокружение). Она может быть вызвана ушными инфекциями или травмами головы и требует медицинской помощи.

И еще одним признаком серьезности ситуации является потеря сознания, даже на несколько секунд, после того, как вы встали. Здесь необходимо медицинское обследование для выявления потенциального расстройства, связанного с сердцем, нервной или эндокринной системой.

Кроме того, многие пациенты принимают лекарства, непосредственно снижающие кровяное давление либо сами по себе, либо в качестве побочного эффекта. В таких случаях необходимо проконсультироваться с врачом, который изменить дозировку или предложит альтернативу. Никогда не прекращайте прием лекарств без ведома вашего лечащего врача, поскольку это чревато серьезными осложнениями.