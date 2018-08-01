Ученые доказали, что супругам нельзя спать вместе

Считается, что традиция спать вместе в одной постели развилась с приходом индустриальной революции, когда люди стали перебираться в города. Малюсенькие квартиры предоставляли супругам очень ограничено жилое пространство, и они были внуждены делить постель на двоих.

Действительно ли имеет смысл спать раздельно? Известно, что Аюрведа не рекомендует супругам спать в одной постели. Ряд современных научных исследований также подтверждают, что когда супруги спят вместе, это часто провоцирует различные нарушения психо-эмоционального здоровья - неврозы, напряжения, бессонницы.

Когда супруги спят вместе, их нервная система полноценно не отдыхает и люди не могут полностью расслабиться. Симптоматично, что женщины переносят данное неудобство гораздо легче, чеммужчины. Для мужской психики необходимость делить свою постель является потенциально раздражающим фактором. В подсознании мужчин заложено стремление защитить место своего ночлега от возможного врага - это качество является чем-то вроде инстинкта (который, кстати, делает мужчину защитником семьи, страны и т.п.) И даже во сне мужчина продолжает выполнять энергетическую функцию защиты. Поэтому присутствие другого человека рядом напрягает его, не дает возможности расслабиться до конца. По словам специалистов мужчине необходимо несколько лет, чтобы его подсознание привыкло к тому, что рядом кто-то спит.

Когда супруги спят вместе, физиологические потребности и особенности каждого из партнеров также не проходят бесследно. Например, большинству молодых женщин холодно по ночам, но свозрастом женский организм начинает разогреваться из-за климактерических приливов. А мужчинас годами может начать чаще вставать ночью, чтобы воспользоваться туалетом - сказываются проблемы с простатой. Из-за подобных «мелочей» партнеры часто просыпаются, несвоевременно засыпают и в результате страдают от недосыпа. Между тем, дефицит сна способен вызывать депрессии и повышенную раздражительность, быструю утомляемость, нарушения со зрением (зуд, жжение в глазах), сердечные заболевания.

Автор многочисленных исследований на тему супружеского «времяпровождения» в спальне американский профессор Пол Розенблат проинтервьюировал десятки супружеских пар. И пришел квыводу, что часто спальня оказывается «очагом напряжения», где между мужем и женой регулярно вспыхивают споры и ссоры. Так, например, супруги спорят и ругаются из-за того, можно ли пускать к себе в постель домашних животных, или из-за того, что кто-то в постели курит, храпит, смотрит телевизор, брыкается, тянет одеяло на себя, шуршит газетой, или, скажем, не отключает мобильного телефона. Нередко ожесточенные споры вспыхивают из-за открытых форточек или неплотно прикрытых дверей в спальню, включаемого ночью кондиционера иди радиатора. Или, например, супруги спорят, на который час завести будильник, если им нужно идти на работу в разное время.

По словам профессора, во многих случаях проблему можно было решить просто, разъехавшись по разным спальным местам. «Но у людей сидит в головах стереотип, - говорит Розенблатт. Ведь считается, что спать супругам вместе так естественно!» Во многих случаях супруги засыпают в одной постели просто по привычке, хотя для физического и душевного удобства им было бы лучше эту привычку изменить.

Современные ученые выяснили, что у мужчины, который годами спит в одной постели с одной женщиной, ухудшается потенция. От постоянного совместного спанья притупляется либидо, уходит эротизм. «МК» в Питере» с помощью специалистов разбирался, насколько вредной может быть для супругов общая постель.

Почему супругам нельзя спать вместе

Исследованиями подобного рода занималась одна зарубежная социологическая компания по заказу фирмы, производящей кровати и матрацы. Социологи подсчитали, что 7 супружеских пар из 100 разводятся именно из-за общей постели. Выяснилось, кроме того, что чаще всего спредложением спать в разных комнатах выступают женщины, хотя они при этом с мужьями спят намного крепче. Больше того, им снятся более яркие и красочные сны. А вот мужчины страдают - у них снижается продуктивность работы мозга. Причем не важно - занимаются они при этом сексом или нет. У мужчины, если с ним в постели находится женщина, сон становится более беспокойным, а в результате страдает умственная деятельность.

По мнению ученых, нет никаких исторических предпосылок для того, чтобы люди спали друг с другом в одной кровати. Со времен Римской империи и до XIX века супруги предпочитали предаваться сну в разных комнатах. Двуспальные кровати появились во время промышленной революции, когда люди, перебирающиеся из деревень в города, селились в тесных помещениях. Но это Европа.

В России все несколько иначе. В советские годы считалось вполне нормальным, что в одной комнате живут и, соответственно, спят вообще все члены семьи - мужья, жены, дети, бабушки. И ничего! В таком коммунальном быту у супругов взаимное влечение только разгоралось. Муж с женой искали любую возможность, чтобы, наконец, уединиться и насладиться друг другом. В этой жизни были свои сексуальные прелести. Сегодня многое поменялось. Спальня - давно не огороженный шкафом или ширмой угол, а отдельная комната. Но общий альков, к которому так стремились мужчины и женщины, обернулся неожиданной стороной.

- У мужчины, который спит - именно спит! - с женщиной, портится характер, - считает врач-психотерапевт Александр Одинцов. - Он становится мягче, приобретает женские черты. Откуда, вы думаете, берутся метросексуалы (мужчины, посещающие салоны красоты. - Ред.)? Из супружеской постели! Женщины должны понимать, что их постоянное присутствие рядом только портит мужчин.

Храп возбуждает?

- Спать или не спать вместе - это дело привычки, - считает ведущий сексопатолог Петербурга, доктор медицинских наук Борис Алексеев. - Некоторых супругов не разлучить в постели, они даже заснуть не могут врозь. Здесь важно и человеческое тепло, и запахи, подчас воспринимаемые подсознательно. Я даже эротические моменты не исключаю. А вот другие спят врозь. Причины я вижу самые разные. Чувства могут и в самом деле притупиться, взрослые люди, желая чего-то новенького, разбегаются по разным кроватям.

Часто у мужчин среднего возраста отсутствие потенции вызвано скукой и даже воспоминанием о прошлой скуке. Если муж и жена всегда спят в одной постели, происходит привыкание к телу. Это отрицательно действует на желание мужчины обладать женщиной: оно притупляется, а затем может исчезнуть совсем. Сексуальная скука - главная причина разводов сорокалетних. Но такую импотенцию можно вылечить практически мгновенно. Бывает достаточно отдельной кровати. Однако не все женщины готовы на такие жертвы. Борис Алексеев говорит, что часто слышит от своих пациенток такую фразу: «Я люблю лежать на мужском плече». Российские женщины и в самом деле, терпя множество неудобств (один храп чего стоит!), предпочитают не отпускать своих мужей по ночам за пределы супружеской кровати. Некоторые жены даже говорят, что не могут спокойно спать, если под боком никто не храпит...

- Все дело в менталитете, - считает психолог Катерина Бойченко. - Русские люди - идеалисты, поэтому для нас крайне важны отношения - нежность, ласка. Храп любимого мужчины для женщины может звучать лучше любой музыки.

Справедливости ради стоит сказать, что храпят не только мужчины, но и женщины. Как выяснили врачи, храпит каждый пятый человек старше 30 лет. В России - это не меньше 20 миллионов. Британский сомнолог Нил Станли уверен, что ровно половина супружеских пар страдает нарушениями сна из-за совместного спанья. Недостаточно просторные кровати, кашель, храп, вскрикивания, почесывание или частые походы в туалет одного из супругов делают сон второго неполноценным, что не может не сказаться на состоянии здоровья. А также на взаимоотношениях. Сам доктор Станли, открывший крупнейшую в Великобритании лабораторию сомнологии, спит отдельно от жены и убеждает остальных следовать его примеру.

Нечесаное НЛО

- Любимая женщина должна хотя бы чуть-чуть таить в себе загадку, - говорит психолог Катерина Бойченко. - Поэтому мужчины сопротивляются абсолютному сближению, им всегда нужна дистанция, которая сохраняет возможность постоянного движения навстречу дорогому человеку. Женщина должна быть вечным НЛО - непознанным любимым объектом. А каким она будет НЛО - с утра пораньше? Нерасчесанная, с опухшим ненакрашенным лицом... В конце концов срабатывает «эффект приедания», когда изо дня в день супруги едят одно и то же «блюдо». Монотонность - страшная вещь.

Раздельные спальни, как считают сексологи, только улучшат интимную жизнь супругов. При таком раскладе даже приход мужа в комнату жены будет нести в себе явный сексуальный подтекст.

Но разные спальни могут себе позволить только вполне обеспеченные люди, которым материальные условия позволяют купить многокомнатную квартиру или дом.

- Я знаю, что супружеские пары, переезжая в собственные дома, предпочитают спать в разных комнатах. Но, может быть, они таким образом амортизируют свободные помещения, - смеется сексопатолог Борис Алексеев.

А что же делать остальным, у кого каждый квадратный метр на учете, - не выселишь же вторую половину на кухню? Специалисты рекомендуют им как можно чаще расставаться в «дневной» жизни. Главное здесь - не переборщить.

Спят раздельно

- Анжелика Варум и Леонид Агутин находятся 12 лет в счастливом браке. Как полагают сами супруги, причина столь успешного союза кроется в раздельных спальнях. Анжелика предпочитает спать в тепле, а Леонид распахивает настежь форточку или окно.

- Юля Высоцкая и Андрон Кончаловский также спят в разных постелях. Как считает Юля, оставаться наедине с собой человеку необходимо, а где, как не в собственной спальне, это можно сделать?

Инструктаж

Как выжить в одной кровати

- спите под разными одеялами;

- не ложитесь голыми (исключение - сон после секса);

- кровать для двоих должна быть достаточно широкой, так чтобы расстояние между спящими супругами составляло не меньше 50 см;

- женщинами категорически запрещено спать в бигуди!

- не наедайтесь на ночь, чтобы потом не пугать супруга неприличными звуками;

- не ешьте в кровати;

- как можно чаще стирайте постельное белье, используя ароматные ополаскиватели;

- перед сном всегда принимайте душ, используйте парфюмерные средства;

- женщине желательно вставать раньше мужчины, чтобы успеть привести себя в порядок до его пробуждения;

- мужчине запрещено пить пиво перед сном (а в состоянии сильного алкогольного опьянения лучше вообще не ложиться рядом с женщиной);

- не пускайте в постель детей и домашних животных.

Кстати

Американская исследовательница Элен Ледерман установила, что положение, в котором обычно засыпают супруги, выдает их отношение друг к другу.

Обнявшись, лицом друг к другу. Союз двух чрезвычайно эмоциональных людей. Они любят друг друга до умопомрачения, но и ссорятся каждый раз чуть не до развода.

Касаясь друг друга ногами. Супругов связывает не столько любовь, сколько дружба, уважение и искренняя забота друг о друге.

Один партнер спит на спине, а другой - на животе. Успех этой связи зависит от того, умеет ли спящий на животе подавлять свою властность. Иначе спящий на спине рано или поздно его бросит.

Один спит на боку, другой - на животе. Хорошо дополняют друг друга. Для решения важных вопросов тот, кто меньше в себе уверен (спящий на боку), всегда рад соглашаться с мнением властного (спящего на животе), чтобы самому не принимать решения.

Один спит на боку, другой - на спине. Между такими партнерами чаще всего бывают большие трения и противоречия. Спящий на спине часто относится беспардонно к спящему на боку.

Оба спят на спине. Подобные партнеры часто ссорятся между собой, потому что каждый из них ведет себя так, будто он знает все. Это обычно интересная, но недолгая связь.

Спят в позе «разбегания» - отвернувшись друг от друга, стремясь занять диаметрально противоположные положения в постели. Вывод напрашивается сам собой: по меньшей мере во сне они уже «разбежались».