Что надо знать о замороженной рыбе, прежде чем купить ее в магазине

Самое обидное при покупке замороженной рыбы – обнаружить после размораживания, что 30, а то и 50% веса... утекло в кухонную раковину. Не смотря на санитарные правила, согласно которым ледяная глазурь, которая предохраняет рыбу от порчи и продлевает срок хранения, не должна составлять более 5% веса рыбы, по факту это не так.

Неоднократно тесты замороженной рыбы, которые, в частности, проводил контролирующий орган, выявляли фальсификат: вместо указанного на упаковке сорта рыбы оказывался совсем иной — более дешевый. Научиться выбирать замороженную рыбу непросто.

Нужно внимательно читать упаковку, придирчиво рассматривать сам продукт, запоминать производителей качественной рыбы или полуфабрикатов, если вы остались довольны результатом их приготовления, иметь "черный список" производителей недобросовестных, покупать у которых больше ни-ни!

КАК ВЫБИРАТЬ ЗАМОРОЖЕННУЮ РЫБУ?

Изучите информацию на упаковке. На упаковке должен быть указан регион, в котором был произведен продукт. Чем ближе место производства полуфабрикатов к месту вылова, тем больше шансов, что рыба была заморожена один раз.

Качество ледяной глазури. Она должна быть прозрачная или белая. Желтотоватый, «ржавый» цвет льда говорит о том, что в процессе хранения или перевозки рыба размораживалась. Если при постукивание ледяная гразурь трескается и откалывается, масса ее точно превосходит норму в 5%.

Упаковка. Выбирайтете в магазине замороженную рыбу, упаковка которых позволяет рассмотреть сам продукт и хотя бы визуально оценить его качество. Вас должно насторожить, если кожа рыбы имеет разрывы, филе деформировано. Если вы покупаете замороженную рыбу на рынках — из больших фасовочных ящиков, деформированная или спрессованная рыба не всегда говорит о плохом качестве. Нередко при заморозке рыбы прямо на борту рыболовецкого судна она замораживается прямо в ящиках, без участия аккуратного фасофщика, поэтому и застывает в самых разных «позах».

Целиком или филе? Филе – удобнее, но недобросовестным производителям легче всего выдать филе дешевой рыбы за более дорогое, визуально определить сорт рыбы могут только опытные покупатели. Кроме того при разделке рыба теряет сок и становится суше.

Состав продукта. В составе продукта не должны присутствовать E-добавки, только рыба и ледяная глазурь. Полифосфаты (пищевая добавка E452) добавляют в рыбное филе в качестве эмульгаторов и стабилизаторов. После размораживания такое филе выглядит рыхлым.