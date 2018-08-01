Что такое семья в Молдове и молдавская свадьба?

Семью создают молодые супруги, и только от них одних зависит, как в дальнейшем будут складываться их отношения. Все, что зависит от родителей - это дать свое родительское благословение, организовать свадьбу, которая станет первым шагом для молодых в их новой самостоятельной семейной жизни.

Самое лучшее развитие новой семьи может быть только в том случае, если родители оказывают на молодых как можно меньше давления и не заваливают их своими советами. Однако это возможно только в том случае, если молодые супруги начинают свою совместную жизнь в отдельном жилье.

Совместное жилье - это во многих случаях опять таки помощь родителей. Самостоятельное начало совместной жизни, отдельное жилье - все это было возможно много лет назад, когда в качестве подарка на свадьбу или в качестве приданого родители могли обеспечить молодых людей собственным домом и начальным хозяйством.

Приданое было частью обрядовых действий во многих странах, где долгое время соблюдались все традиции. Однако в настоящее время возможностей готовить богатое приданое не всегда хватает, поэтому многое приходится менять, и очень часто молодые пары долгое время остаются жить со своими родителями.

Все это касается практически каждой страны, кроме, наверное, стран Азии, где сломить обычаи просто невозможно. Молдавия не стала исключением, это именно та страна, в которой за соблюдением всех обычаев и обрядов следили очень строго. Для своих детей родители готовили довольно богатое приданое, как со стороны невесты, так и со стороны жениха.

Молдавская свадьба - это просто невероятно яркий праздник, полный всевозможных национальных традиций и в настоящее время часть из них приходится исключать, потому что меняются взгляды на современный мир.

Однако, несмотря на это молдавские свадьбы проходят с размахом и даже те традиции, которые остались, могут показать, насколько этот праздник важен для каждого молдаванина.

Для молдаван брак не просто создание новой семьи, это совершенная смена социального статуса, когда человек из холостого переходит в женатого. То же самое относится, например и к возрасту молдаван, когда осуществляется переход от юношества к молодости и так далее.

Если русские свадьбы - это в основе своей регистрация брака и свадебное застолье, то для молдаван самое главное показать всем весь процесс предложения руки и сердца, который должен сопровождаться традиционными обрядами.

Показать всем людям любовь молодых людей, самый важный момент в их жизни, когда они берут друг с друга согласие на заключение брака. С такими обычаями ни одна свадьба, конечно же, не может обойтись без сватовства.

Сватовство у молдаван довольно оригинальное и такого обычая нет ни в одной другой стране. Сваты не занимаются длительными беседами, а приходят, для того чтобы сказать самые хвалебные речи в адрес родителей невесты, это могут быть песни, басни, в которых воспевается о любви двух молодых людей и тому подобное. Здесь не встретишь скучных речей, которые свойственны другим национальным традициям.

Кроме сватовства в Молдавии имеет значение также и процесс обручения, когда для молодых устраиваются различные конкурсы и игры. Например, один из интересных обычаев для молодых, когда им приходится отыскивать в тарелках или чашках с зерном обручальные кольца, после чего они должны обменяться кольцами. После этого процесса молодые могут уже называться женихом и невестой.

Те обычаи, которые связаны с передачей приданого невесты, в настоящее время в Молдавии не актуальны, но они не окончательно исключены из свадебного плана, их всего лишь немного изменили и теперь передача приданого происходит в виде очередной игры для молодых и гостей.

Конечно же, как и все свадьбы, молдавская свадьба проходит с песнями, танцами, поздравлениями и так далее. Что касается танцев то для молдавской свадьбы характерно участие национальных танцевальных ансамблей, которые выступают в национальных костюмах. Если нет возможности пригласить профессиональных танцоров то и сами гости пускаются в пляс, нарядившись в свои самые лучшие костюмы.

Молдавские танцы настолько заводные, что могут соблазнить абсолютно всех присутствующих тоже пуститься в пляс. Песни - это тоже особый случай, потому что на молдавской свадьбе все песни посвящаются только молодым, любви и семье. Каждый из гостей должен выразить свои пожелания молодым, пожелать им счастья и богатства.

Среди всего этого разнообразия веселых танцев и песен выделяется один обряд, который молдаване должны сохранить на долгие годы. Это танец, который имеет смысл для молодых, для невесты и родителей. Танец, в котором девушки изображают момент одевания невесты. В это время молодая девушка прощается со всем ее прошлым, подругами, родителями и родным домом, который она покидает, для того чтобы жить со своим супругом.

Все действия девушек, окруживших невесту, сопровождаются песней, в которой как раз и поется о том, как молодая девушка будет тосковать обо всех своих родных и подругах. Трогательный момент, который показывает, насколько тяжело оставлять родной дом, расставаться с юностью, для того чтобы войти в новую, взрослую жизнь.

После всех развлекательных мероприятий, танцев, песен, всех обычаев, которые необходимо соблюсти, всех гостей ожидает праздничное свадебное застолье. Свадебный стол на свадьбе молдаван всегда очень богатый.

Переход к праздничному застолью говорит о том, что молодые теперь стали настоящей супружеской парой и перешли в новый социальный статус - супруги. За столом продолжают звучать поздравления и восхваления в честь молодых, которые всегда будут вместе.

Шумное и веселое застолье может затянуться надолго, но для молодых могут быть припасены и еще несколько обрядов, которые не всегда применяются в настоящее время, но они были очень популярны несколько лет назад. Это обряды, связанные с первой брачной ночью, с обозначением для молодой жены статуса хозяйки дома и многие другие.