Современные детские развивающие игрушки

Когда в семье рождается ребенок, кроме проблемы оформления детской комнаты, покупки вещей и прочих необходимых деталей, которые необходимы малышу каждый день, родители задумываются о покупке игрушек.

Какой же она должна быть - идеальная игрушка?

Пик активности любого малыша приходится на возраст от одного до трех лет. Именно в это время ребенок больше напоминает ожившую юлу - он ни минуты не может усидеть на месте, постоянно ко всему тянет руки, ощупывает, пытается разобрать или даже сломать. Этот возраст недаром назван периодом «исследовательской активности». Компоненты игрушек должны быть довольно большими, чтобы малыш их не проглотил.

В последние десятилетия разработчики озаботились созданием новых видов игрушек, которые бы помогали развивать ребенка во время игры. Одним из таких вариантов стала интерактивная игрушка собачка. Что собой представляет это совершенство? Все очень просто - создатели сделали игрушку в виде собаки, выполненной согласно реально существующим породам. Данная разработка интересна тем, что позволяет ребенку научиться заботиться о животном, но избавив родителей от головной боли касательно кормления и похода в ветеринарную клинику. Интерактивная игрушка собачка очень похожа на настоящего щенка, в комплект с ней идет сертификат, свидетельство об усыновлении, расческа и лежанка. Ваш малыш с удовольствием будет ухаживать за таким ласковым домашним животным!

Когда ребенок еще подрастет, ему уже можно давать игрушки с более мелкими деталями. И тогда самое время приобрести набор замечательных фигурок, сделанных из безопасного и нетоксичного материала, изображающих героев любимого фильма. Кроме героев из киноленты можно приобрести игрушечный автомат, световые мечи - мальчику будет интересно почувствовать себя настоящим звездным рейнджером! А если и его друзья тоже будут обладать такими мечами, они смогут устроить целый спектакль или разыграть битву, происходящую до этого лишь на экране.

Если же вы не знаете, что делать со слишком активным ребенком, то вашим помощником станет игра Твистер. Эта забава не новая, однако со временем совсем не утратила свои позиции в рейтинге самых развивающих игр, которые могут помочь вашему малышу увеличить гибкость, смекалку (прежде, чем поставить руку или ногу на нужный круг, ему придется продумать свою стратегию), а также поможет сблизиться с другими игроками, ведь эта игра командная и без взаимодействия в ней не обойтись. Кроме того, игра Твистер подойдет не только для ребенка, но ее можно опробовать и дома, в компании отца и ребенка. Нет ничего лучше, чем игры, разделенные со своим малышом!