Как вдохнуть новую жизнь в свои интимные отношения?

Оживить секс после пяти или десяти лет семейной жизни - несложная задача. При условии, что все здоровы, заинтересованы друг в друге и не нашли себе отдушину на стороне.

Исключите секс из списка обязательных дел

На первый взгляд, это очевидный совет, однако необходимый. Так как часто перфекционизм и деловая жилка затмевают наш разум, в списке дел секс с мужем идет сразу за вечерней сказкой для ребенка и увлажняющей маской для лица. Запланированный в таком формате, он вызывает скорее невроз, а не прилив желания. Послушайтесь авторитетных товарищей - французский сексолог Бетани Верной советует планировать время для секса (и лучше не меньше трех часов, чтобы успеть и поболтать тоже), но никак не сам секс. Если у вас не получается, ограничьтесь форматом «поболтать».

Высыпайтесь

«Милый, я тебя очень люблю, но давай просто заснем в обнимку» - это не от недостатка желания, а от недостатка сна. Идеальный вариант - сбежать от всех и выспаться в гордом одиночестве где-нибудь за городом. Детей - к бабушкам, мужу объявить каникулы. Иногда на этом пункте можно заканчивать список необходимых процедур по оживлению семейного секса. Дальнейший план: вернуться домой часа на три раньше, чем дети от бабушек. И застать мужа дома. Если первая мысль, которая приходит вам в голову при прочтении этого пункта, - «Это невозможно, у меня отчет-проект-презентация-дедлайн», тогда читайте эту статью дальше. Вам необходимо подойти к данной проблеме куда более основательно.

Вдохновляйтесь

Повесьте над рабочим столом картинку из серии «пятничное настроение» - фото с красивым парнем из рекламы нижнего белья. Да, мы знаем, что он гей. Но все равно очень привлекательный. К тому же наша задача - не заполучить в свою постель конкретно его, а просто дать мыслям нужное направление.

Сделайте что-то для своего удовольствия

Мы сейчас не про процедуры маникюр-педикюр-эпиляция-массаж лица. Скорее всего, это все находится в том же списке обязательных мероприятий и делается с завидной регулярностью. Что вам нравится больше всего, вы знаете лучше нас - это могут быть танцы, плавание, шахматы или сериалы. Хотя лучше, если это будет какая-то физическая активность. Во-первых, разгоняет кровь, в том числе в области малого таза, во-вторых, двигает общий гормональный фон в нужную нам сторону. Главное - исключить из этого списка алкоголь, даже если он доставляет вам удовольствие.

Решите все взаимные претензии

Это на первом году отношений секс - отличное продолжение ссоры о том, кто будет мыть посуду, зарабатывать деньги и у чьих родителей вы будете справлять Новый год. Году к десятому вопросов, требующих решения, набирается больше. И если в вашей голове постоянно прокручивается список претензий, то места для мысли «Я хочу его» в этом замкнутом круге не остается. Да, возможно, за эти десять лет у вашего мужа появился животик, лысина и дурацкая привычка нудно диктовать, в каком порядке закладывать в машину белье. Но вряд ли все это появилось внезапно и без вашего участия. Посмотрите на него внимательно - именно с этим мужчиной вам когда-то не хотелось вылезать из постели.

И все-таки... белье!

Нет, не обязательно красное. Представьте себе, как бы вам хотелось, чтобы он вас увидел, какой образ еще не реализован в вашей жизни? С помощью белья можно создать любой образ - от Лолиты и до

Нужно обновить ассортимент нижнего белья, купите несколько соблазнительных, кружевных трусиков и бюстгальтеров к ним в комплект. Не оставьте без внимания такой важный элемент гардероба как боди. И обязательно выбросьте старую безразмерную ночную сорочку, как бы вам в ней не было удобно замените на полупрозрачный пеньюар. Заказать все это можно в интернет-магазинах, если нет времени.

Посмотрите фильмы, почитайте рассказы

Тут все зависит от развитых каналов восприятия. Если вы ярко выраженный визуал, то без зрительных впечатлений не обойтись. Если предпочитаете довериться собственной фантазии - читайте.

Утонченная эротика Анаис Нин и шедевры Тинто Брасса еще никого не оставляли равнодушным. Важно: делайте это в одиночестве. Ведь в результате вам нужна не тема для разговора, а правильное состояние. Именно это состояние вы и направите на своего супруга после просмотра или прочтения.