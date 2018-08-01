Андриан Канду: Иностранные партнеры поторопились с критикой в адрес налоговой амнистии

Иностранные партнеры поторопились, раскритиковав пакет законов о налоговой амнистии, который одобрил молдавский парламент. Об этом заявил во время пресс-конференции спикер Андриан Канду.

Он отметил, что документ, направленный также на борьбу с отмыванием денег, разработали в соответствии с европейскими требованиями. Более того, спикер уверен, что государство только выиграет от его введения. А то, что некоторые его раскритиковали, это просто недоразумение, из-за того, что они не полностью изучили документ.

"Если вы заметили, все, в том числе наши партнеры, отреагировали очень быстро. Мы даже не успели утвердить этот закон, я его даже не подписал и не отправил на промульгацию, немногие успели его прочитать, понять, о чем речь, а уже высказались по нему. Это значит, что есть недопонимание документа, одобренного парламентом", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Спикер также отметил, что один из критиков закона Вячеслав Негруца, будучи в 2012 году министром финансов, ввел налоговую амнистию, которая в действительности привела к отмыванию денег.

"Граждане Республики Молдова могли задекларировать до миллиона леев без того, чтобы представить сами деньги и документы о их происхождении. Всего задекларировали 25 миллиардов леев, но они не прошли через контроль государства, с них не заплатили налогов. То, что происходило в 2012 году было настоящим отмыванием денег. Вопрос в том, кто тогда это понимал, и кто критиковал господина Негруцу?", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Вячеслав Негруца для комментариев был недоступен. Парламент одобрил пакет законов о налоговой амнистии на прошлой неделе. Он предусматривает, что граждане, которые до сих пор не задекларировали имущество и финансовые активы, должны их легализовать, выплатив всего 3% от установленной суммы налогов.