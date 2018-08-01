День памяти и скорби по погибшим в вооруженном конфликте 1992 года в ПМР

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Общество
Цена войны была страшна - более 800 погибших и несколько тысяч раненых. Столько пришлось заплатить приднестровцам за авантюру кучки циничных политиков и ярых националистов.
Вот уже 26 лет в Приднестровье не слышно ни выстрелов, ни взрывов. Выросло целое поколение, которое не видело ужасов войны. Все больше и больше людей на обоих берегах Днестра выступают за примирение. А заключенные недавно совместные договоры между Кишиневом и Тирасполем дают надежду на спокойное, мирное будущее.
Именно поэтому, желая мира, мы не должны терять бдительность. Каждый год День памяти напоминает нам: мир слишком хрупок и нуждается в постоянной защите!
Мнение автора не обязательно совпадает с мнением редакции...
Екатерина Бородина
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