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Общество
День памяти и скорби по погибшим в вооруженном конфликте 1992 года в ПМР
01.08.2018


1 августа Приднестровье отмечает скорбную дату - День памяти и скорби по погибшим в вооруженном конфликте 1992 года. По всей республике пройдут траурные митинги, возложения цветов к памятникам, литургии. 

Цена войны была страшна - более 800 погибших и несколько тысяч раненых. Столько пришлось заплатить приднестровцам за авантюру кучки циничных политиков и ярых  националистов. 

Вот уже 26 лет в Приднестровье не слышно ни выстрелов, ни взрывов. Выросло целое поколение, которое не видело ужасов войны. Все больше и больше людей на обоих берегах Днестра выступают за примирение. А заключенные недавно совместные договоры между Кишиневом и Тирасполем дают надежду на спокойное, мирное будущее.
Однако это совершенно не означает, что теперь можно забыть об уроках прошлого. К сожалению, в Молдове до сих пор существуют (и зачастую на высоких постах) политики-авантюристы, для которых война - способ потешить свои амбиции. Их орудия - оголтелые националисты, готовые уничтожить не то, что Приднестровье - а собственную страну во имя "Великой Румынии" - по-прежнему мечтают о силовом реванше. 

Именно поэтому, желая мира, мы не должны терять бдительность. Каждый год День памяти напоминает нам: мир слишком хрупок и нуждается в постоянной защите! 

Мнение автора не обязательно совпадает с мнением редакции...

Екатерина Бородина


 
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