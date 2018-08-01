День памяти и скорби по погибшим в вооруженном конфликте 1992 года в ПМР



1 августа Приднестровье отмечает скорбную дату - День памяти и скорби по погибшим в вооруженном конфликте 1992 года. По всей республике пройдут траурные митинги, возложения цветов к памятникам, литургии.

Цена войны была страшна - более 800 погибших и несколько тысяч раненых. Столько пришлось заплатить приднестровцам за авантюру кучки циничных политиков и ярых националистов.

Вот уже 26 лет в Приднестровье не слышно ни выстрелов, ни взрывов. Выросло целое поколение, которое не видело ужасов войны. Все больше и больше людей на обоих берегах Днестра выступают за примирение. А заключенные недавно совместные договоры между Кишиневом и Тирасполем дают надежду на спокойное, мирное будущее.

Однако это совершенно не означает, что теперь можно забыть об уроках прошлого. К сожалению, в Молдове до сих пор существуют (и зачастую на высоких постах) политики-авантюристы, для которых война - способ потешить свои амбиции. Их орудия - оголтелые националисты, готовые уничтожить не то, что Приднестровье - а собственную страну во имя "Великой Румынии" - по-прежнему мечтают о силовом реванше.

Именно поэтому, желая мира, мы не должны терять бдительность. Каждый год День памяти напоминает нам: мир слишком хрупок и нуждается в постоянной защите!

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Екатерина Бородина