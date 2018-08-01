Президент Игорь Додон намерен до промульгации "глубоко изучить" законы о налоговой реформе, принятые парламентом на прошлой неделе.

Как передает агентство "Инфотаг", об этом он заявил в среду радиостанции Europa liberă.

Пакет документов, принятых парламентом на прошлой неделе, еще не поступил в администрацию президента для промульгации. Я намерен глубоко изучить эти документы, прежде чем промульгировать или вернуть в парламент", - сказал Додон.

Он напомнил, что в 2006-2007 году, когда был министром экономики в правительстве Партии коммунистов, была внедрена схожая реформа с налоговой амнистией и нулевой ставкой на реинвестируемую прибыль.

"Эти законы имели положительный эффект для экономики, получив и поддержку внешних партнеров, в том числе МВФ. Сейчас, однако, несколько иная конъюнктура", - отметил Додон.

Парламент утвердил на прошлой неделе радикальную налоговую реформу. Кроме снижения ряда налогов, предусмотрены также некоторые меры "налогового стимулирования". Законы предусматривают, в частности, списание пени и штрафов невыплаченных налогов, а также амнистию капитала - узаконивание любых средств и объектов недвижимости при условии выплаты в бюджет трех процентов декларируемой суммы. Это положение вызвало резкую критику со стороны оппозиции, гражданского общества и партнеров по развитию. По их мнению, эти меры "стимулируют воровство и коррупцию".