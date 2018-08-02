Самые популярные имена детей 2017 в Молдове и других странах

Как предпочитали называть родители своих младенцев в 2017 году в Молдове? Какие имена напротив оказались самыми редкими? И как обстоят дела с выбором имен в соседних странах – Украине, Румынии, России? А в Великобритании? Читайте в нашем материале.

Выбор имени малышу – такое приятное дело, что некоторые увлекаются им еще задолго до наступления беременности. Впрочем, это не мешает им впадать в ступор, когда ребенок уже вот-вот должен родиться. Столько красивых имен, какое выбрать?

В этом плане очень полезными могут стать статистические данные, показывающие, какие имена чаще всего выбирают другие родители. Кто-то захочет выбрать своему ребенку популярное, распространенное среди его сверстников имя, а кто-то наоборот предпочтет избегать «топовых» имен и выбрать что-то особенное. В любом случае статистическая информация дает пищу для размышлений. Приводим статистику по Молдове, Украине, Румынии, России, Великобритании.

Самые распространенные имена в Молдове 2017

Лидерами в топе имен молдавских младенцев, как и в прошлом году, стали София и Давид. Около тысячи младенцев каждого пола получили такие имена.

Представляем остальные имена топа и точное количество детей, названных каждым из них в прошлом году.

Девочки: София (1073), Дарья (658), Анастасия (657), Александра (596), Мария (569), Виктория (569), Эвелина (500), Амелия (487), Андрея (378), Валерия (359).

Мальчики: Давид (903), Максим (821), Александр (663), Богдан (649), Матей (633), Артем (625), Даниел (541), Ион (477), Дамиан (471), Андрей (401).

Уточним, что эта статистика не учитывает разные вариации одного и того же имени. Например, если суммировать всех Даниелов, Даниэлей и Данил, то это имя тоже окажется в числе первых.

Из самых необычных, редких имен статистика приводит следующие: у мальчиков Алистор, Алфер, Анас, Амилиан, у девочек – Золушка, Анеса, Антония-Милена, Амина-Лия или Антуанетта, Девика, Зара, Солара.

Учитывая, что нередко мода на имена к нам приходит из-за границы, интересно понаблюдать, какие тенденции на имена сейчас в других странах.

Самые популярные имена в Украине 2017

В соседней стране, Украине, дела обстоят почти также, как в Молдове. Самые популярные имена (в порядке убывания) для девочек - Анастасия, София, Анна. Мальчиков чаще всего называют Артем, Максим и Александр.

Это если брать данные по стране. Если смотреть лишь на столицу, Киев, то ситуация немного отличается. Самые популярные имена для девочек - София, Мария, Злата, Ева, Екатерина, Анастасия, Алиса, Соломия, Милана, Елизавета. Для мальчиков - Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Владислав и Матвей.

Имена в Румынии

Мода на имена в соседней Румынии также заметно влияет на выбор многих молдавских родителей. Впрочем, можно наблюдать и обратное влияние.

Вот, например статистика самых популярных имен за 2017 году в самом крупном после столицы румынском городе Клуж-Напока.

В топе мальчуковых имен – Андрей, Александр, Давид, Матей, Штефан, Тудор, Михай, Лука, Габриел, Кристиан, Виктор, Влад, Иоан.

Больше всего девочек в 2017 получили имена: Мария, София, Иоана, Антония, Елена, Ана, Наталия, Александра, Андрея, Ирина, Штефания, Сара, Илинка, Дария, Теодора, Анаастасия.

Данные за 2017 по Москве

В столице России топы выглядят так. Мальчики - Александр, Артем, Максим, Михаил, Иван, Даниил (Данила), Дмитрий, Матвей, Андрей, Кирилл.

Девочки - София (Софья), Анна, Виктория, Алиса, Полина, Анастасия, Елизавета, Александра, Дарья, Мария.

Топ модных имен 2017 в мире

Вообще мировая статистика показывает, что в последние годы все больше на выбор имен влияют массовая поп-культура, кинематограф и даже британская королевская семья.

Например, в Великобритании в Топ-20 самых распространенных имен для девочек вошло имя Ария – принадлежавшее одной из героинь популярного сериала «Игра Престолов». А самым популярным мальчиковым именем, вот уже несколько лет, остается Гарри, который одновременно и принц и Поттер.

В остальном топ выглядит следующим образом. Мальчики: Гарри, Ноа, Оливер, Джордж, Джек, Артур, Фредди, Джейкоб, Чарли, Тедди, Тео, Генри, Джеймс, Элфи, Лео, Оскар, Арчи, Макс, Логан, Джошуа.

Девочки: Оливия, Айсла, Лили, Эва, Элзи, Эмили, Поппи, Амелия, София, Фрея, Евелин, Грейс, Шарлотта, Уилоу, Элис, Матильда, Рубби, Ария, Флоренс, Элла.

Как видно, имена Макс и София входят в топы многих государств и на данный момент являются одними из самых популярных в мире.