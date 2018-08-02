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Общество
В Минпросвете отчитались: Сколько учеников не смогли сдать БАК в Молдове
02.08.2018

По итогам дополнительной сессии число выпускников, успешно сдавших экзамены на степень бакалавра, в этом году составляет 13150, по сравнению с 12905 – в 2017 году. Доля успешно сдавших экзамены выпускников лицеев составила 92,72%, что примерно на один процентный пункт выше, чем в прошлом году. В более чем 100 лицеях страны доля сдавших составляет 100%, передает ipn.md со ссылкой на пресс-релиз Министерства образования, культуры и исследований.

В случае выпускников колледжей доля успешно сдавших составляет 55,65%. Совокупная доля успешно сдавших экзамены на степень бакалавра увеличилась на четыре процентных пункта по сравнению с минувшим годом и составила 72,44%. Увеличился и средний балл, полученный на экзаменах выпускниками: для выпускников лицеев он составляет 6,89, по сравнению с 6,7 в 2017 году.

В ходе текущей сессии шестеро кандидатов были отстранены от экзаменов: один – во время основной экзаменационной сессии, ещё один – в ходе дополнительной сессии, трое – за мошенничество при подаче апелляций, и один кандидат – по завершении дополнительной сессии.

Дополнительные данные о результатах экзаменов на степень бакалавра будут представлены в Отчёте о национальном оценивании-2018, который будет обнародован осенью.


 
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