Личные отношения Сандры Додон с Ренато Усатым стали для нее горьким уроком на всю жизнь

Известная модель Сандра Додон усвоила урок, преподанный ей отношениями с Ренато Усатым. Сидящая за рулем роскошного автомобиля блондинка ответила на вопрос о ее личной жизни.

- Этого было достаточно, я больше не публикую свою личную жизнь. Вы увидите меня внезапно в свадебном платье, - пообещала Сандра.

О том, что Сандра Додон стала избранницей примара Бельц Ренато Усатого, стало известно в мае 2016 года. Личная жизнь девушки мгновенно стала достоянием широкой общественности. Однако в ноябре того же года Сандра Додон и Ренато Усатый расстались.

- Всё больше и больше пресса пишет о моей личной жизни. Хотя это моя вина. С Сандрой мы друзья, но мы не можем быть вместе, поэтому я прошу всех оставить ее в покое! Она хорошая девочка, и у нее не должно быть никаких проблем из-за меня. Я буду нести свой крест до конца, - заявил тогда политик.

Бывшая избранница примара Бельц Ренато Усатого Сандра Додон является однофамилицей президента Молдовы Игоря Додона. С этим вопросом тогда еще к председателю Партии социалистов журналисты обратились после того, как Ренато Усатый выложил на своей странице в социальной сети фотографию со своей избранницей Сандрой Додон. Усатый заявил, что готов жениться на девушке, однако сама Сандра призналась СМИ, что говорить о свадьбе пока рано.

16 июня сестры Маргарита и Сандра Додон отмечали день рождения. Сексуальные красавицы блондинка и брюнетка принимали поздравления и подарки от поклонников. Маргарита и Сандра родились в том же селе, что и президент Молдовы, - в Садова. Отец девушек - бизнесмен Александр Додон.