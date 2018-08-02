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Политика
Беззакония семьи Гимпу и его советников-либералов вынудили жителей Колоницы приехать к Игорю Додону
02.08.2018

Президент Молдовы встретился с местными советниками и жителями села Колоница. 

Инициатором общения с главой государства стала примар села Анжела Запорожан. Вместе с ней в Кишинев прибыли местные советники и жители Колоницы, избранные сельчанами на общем собрании. Они рассказали Игорю Додону о своих многочисленных проблемах, которые появились из-за возмутительных действий представителей семьи Гимпу и его советников-либералов.

- Дал президентским советникам распоряжение в кратчайшие сроки найти действенное решение для выхода из создавшегося положения, - сообщил глава государства на своей странице в соцсети.

Колоница является родным селом лидера либералов Михая Гимпу и его племянника, бывшего генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ. Ранее семья Гимпу добилась отстранения от должности строптивого примара Колоницы и посадила в кресло своего человека - представителя Либеральной партии Лидии Гимпу.


 
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