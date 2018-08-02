О связи между налоговой амнистией и назначением даты парламентских выборов на 24 февраля 2019 года

Известный политический аналитик Ион Тэбырцэ считает, что установление даты парламентских выборов на столь позднюю дату, как 24 февраля 2019 года, имеет под собой несколько оснований.

«У нас есть официальная причина, а именно то, что госучреждениям и ЦИК необходимо больше времени на подготовку выборов из-за того, что они состоятся по смешанной системе. В то же время, если рассматривать и другие аспекты, власти нужно больше времени на преодоление всего того, что связано с ее последними решениями, которые не очень популярны, в том числе, среди партнеров по развитию.

Речь идет о пакете законов о налоговой амнистии. Здесь власть выдвигает и такой аргумент, что и оппозиции потребуется больше времени на подготовку. Но если смотреть глубже, то, вероятно, есть и другие расчеты, которые впоследствии выйдут на поверхность.

Например, случайно или нет, но эта налоговая амнистия действует до февраля 2019 года. Здесь некоторые расчеты связаны, в том числе с теневой экономикой, потому что до 1 февраля определенные операции должны быть доведены до конца, чтобы только потом состоялись парламентские выборы», – уточнил аналитик.

Вместе с тем, Ион Тэбырцэ отметил, что позже станет ясно, кому выгодно проведение выборов в феврале. «Уверен, что 23 февраля не будет днем тишины. Под предлогом 23 февраля будут организованы определенные концерты, которые на первый взгляд не будут нести агитационный характер, но, тем не менее, они будут таковыми», – отметил Тэбырцэ.

Андриана Кептине