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Политика
Политические партии не имеют предложений для унионистов
02.08.2018

Политические партии в Республике Молдова не имеют предложений для унионистов. Кроме того, среди политических формирований нет ведущего лидера, который собрал бы вокруг себя все силы. Такие заявления были сделаны в рамках передачи „Sfatul Țării” на телеканале 10TV, передает IPN.

Председатель Кишиневской муниципальной организации Партии действия и солидарности Владимир Боля считает, что унионистские партии обязательно должны иметь перспективу в Республике Молдова, потому что в стране проживают, по его мнению, более 80% румын. По его словам, самая большая проблема, с которой сталкивается унионистское движение, помимо разобщенности, является то, что оно не имеет авторитетных кандидатов.

„На этом политическом сегменте, который находится в особом росте и сформирован из необычайно большого, сильного и умного избирателя, нет кандидатов, которые могли бы соответствовать потребностям этих людей”, - сказал Владимир Боля.

Председатель Партии Democraţia Acasă Василе Костюк заявил, что сегмент унионистов, который является важным на политической арене, опаздывает в том, что касается парламентских выборах. По его словам, остаётся только месяц август для того, чтобы установить юридическую формулу участия – либо определенная партия, либо блок.

Политик утверждает, что две политические силы – проевропейцы и унионисты морально обязаны оставить демократов бороться с социалистами, они должны вести себя так, чтобы иметь возможность составить большинство в следующем парламенте, это должен быть их национальный интерес.


 
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