Утритесь и слегка нагнитесь: Похищение приднестровского чиновника в Молдове и его переброска в Тирасполь - оплеуха силовикам?

Бывший министр МВД и глава Таможенного комитета Левобережья был скручен на глазах у изумленных молдавских полицейских на трассе Леушены-Кишинев.

До недавнего времени экс-высокопоставленные чиновники из Приднестровья, бежавшие на правую сторону Днестра от «кровавого режима Красносельского», чувствовали себя в некогда вражеской им Молдове вполне себе безопасно. Достаточно вспомнить героический ночной заплыв на велосипедной камере бывшего президента Евгения Шевчука через Дубоссарское водохранилище. Он не только прекрасно обустроился в Кишиневе, но и через довольно продолжительное время без проблем уехал в Россию – без спешки и без паники.

Экс-министр МВД и бывший же глава Таможенного комитета Приднестровья Геннадий Кузьмичев, конечно же, не Шевчук, но рангом ненамного ниже. В Тирасполе его обвиняли в контрабанде в особо крупных размерах, а он, в свою очередь, рассказывал о многомилионных взятках в долларах со стороны приднестровских таможенников. Правда, прозрел Кузьмичев уже в Кишиневе, куда от греха подальше бежал.

Когда нынешний глава МВД Приднестровья Руслан Шова в беседе с корреспондентами «Комсомолки» говорил, что дело чести наказать своего экс-коллегу по закону, это воспринималось, как некая бравада. Однако, на сегодняшний день мы имеем в наличии Геннадия Кузьмичева в тираспольской тюрьме: на трассе Леушены-Кишинев его автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, затем рядом остановился внедорожник, откуда вышли четверо в масках, скрутили Кузьмичев и – помчали в Тирасполь.

Произошедшее оставило ряд вопросов.

1. Действовали ли молдавские силовики в одной связке с приднестровскими?

С одной стороны, и в МВД, и в Генпрокуратуре делают круглые глаза, рассказывая, что дело об «исчезновении» Кузьмичева было заведено лишь на основании заявления родственников. С другой стороны, если сговора не было, то странно, почему «гаишники», на глазах которых Кузьмичева выволокли из автомобиля и увезли в неизвестном направлении, бездействовали.

2. Почему Шевчуку дали время уехать в Россию, а Кузьмичеву – нет?

Тут дело, скорее всего, в том, что к моменту бегства Шевчука в Россию уголовное дело на него тираспольскими властями только-только было заведено, а Кузьмичев уже находился в розыске по уголовному делу, связанному с контрабандой. Возможно, кто-то дал «добро» на то, чтобы контрабандиста «сдали». Кто? Вряд ли это министр МВД Молдовы.

Делаем выводы

В любом случае столь бесцеремонное похищение людьми в масках говорит о многом. В первую очередь, о тесной связи силовиков с обоих берегов Днестра: естественно, команды даются реальными представителями властей из Кишинева и Тирасполя.

Еще один пикантный момент: воинственная риторика со стороны лидеров Приднестровья – это, скорее, игра на электорат. Судя по произошедшему, стороны спокойно идут навстречу друг другу даже под угрозой обвинений в «предательстве своего народа».

И – последнее. Теперь в Приднестровье те, кто, например, выступает в роли оппозиции, не может чувствовать себя в безопасности. Открытие уголовного дела (а это вполне может быть по надуманным причинам) – и никакой Кишинев не спасет: прецедентов похищения людьми в масках на правой стороне Днестра уже становится слишком много.

ЛЕОНИД РЯБКОВ