Почти 100% второстепенных дорог в Комрате повреждены после ливня

После сильного дождя в Комрате были повреждены практически все второстепенные дороги, особенно, пострадали спуски и подъемы.

Во многих местах смыло щебенку с верхних улиц, практически полностью повреждено асфальтное покрытие на ул.Освобождения. В настоящее время здесь ведутся работы по грейдированию дороги и подготовке ее к заливке нового слоя асфальта, сообщает официальный сайт города, передает nokta.md.

Комиссия примэрии м.Комрат зафиксировала наиболее сложные участки, по каждому из них будет принято решение и проведены необходимые работы по восстановлению дорожного покрытия. Сумма, которую придется израсходовать на восстановление дорог после стихии, еще подсчитывается.